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Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу

2:26
Зоосфера

Молочная миска для кота кажется таким милым и заботливым жестом. Но правда в том, что большинство питомцев от неё не в восторге. Более того, молоко может обернуться настоящей бедой.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Котята и молоко: важный, но краткий этап

До месяца жизни котята действительно нуждаются в молоке. Но не в коровьем, а исключительно в кошачьем. Оно насыщено белками, жирами и антителами, жизненно важными для иммунитета. Коровье же молоко — вовсе не замена: оно слишком жирное и содержит много лактозы, которую организм котёнка не может переработать.

Если малыш остался без мамы, ветеринары советуют использовать специальные молочные смеси. В крайнем случае подойдёт козье или овечье молоко, разведённое водой, но это лишь временный компромисс, а не полноценная альтернатива.

Почему взрослым кошкам молоко противопоказано

С возрастом у большинства кошек перестаёт вырабатываться фермент лактаза. А без него лактоза из молока не усваивается. Результат — метеоризм, диарея, спазмы и вялость. Причём даже те, у кого с пищеварением всё в порядке, рискуют: лишние калории быстро ведут к ожирению.

"Миска молока для кошки — как огромная пицца для человека", — поясняют диетологи.

Дополнительная угроза — аллергия на молочный белок. Она проявляется зудом, шелушением кожи и воспалениями, которые часто путают с дерматитом.

Что предложить вместо молока

Лучшее, что вы можете дать кошке — это чистая вода. Но если питомец настаивает на угощении, выбирайте:

  • нежирный творог без добавок,

  • несладкий натуральный йогурт,

  • небольшой кусочек твёрдого сыра.

Можно попробовать растительное молоко — например, овсяное или кокосовое. Оно безопасно, но большинство кошек к нему равнодушны.

Главное правило — лакомства должны быть редкими и маленькими по объёму. Всегда следите за реакцией питомца.

"Молоко — не вода, а еда. Оно не утоляет жажду, а напрягает организм", — подчёркивают ветеринары.

Если ваша кошка активна, здорова и питается сбалансированным кормом, ей больше ничего не нужно. А миску молока оставим героям мультфильмов.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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