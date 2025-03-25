Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу

Молочная миска для кота кажется таким милым и заботливым жестом. Но правда в том, что большинство питомцев от неё не в восторге. Более того, молоко может обернуться настоящей бедой.
До месяца жизни котята действительно нуждаются в молоке. Но не в коровьем, а исключительно в кошачьем. Оно насыщено белками, жирами и антителами, жизненно важными для иммунитета. Коровье же молоко — вовсе не замена: оно слишком жирное и содержит много лактозы, которую организм котёнка не может переработать.
Если малыш остался без мамы, ветеринары советуют использовать специальные молочные смеси. В крайнем случае подойдёт козье или овечье молоко, разведённое водой, но это лишь временный компромисс, а не полноценная альтернатива.
С возрастом у большинства кошек перестаёт вырабатываться фермент лактаза. А без него лактоза из молока не усваивается. Результат — метеоризм, диарея, спазмы и вялость. Причём даже те, у кого с пищеварением всё в порядке, рискуют: лишние калории быстро ведут к ожирению.
"Миска молока для кошки — как огромная пицца для человека", — поясняют диетологи.
Дополнительная угроза — аллергия на молочный белок. Она проявляется зудом, шелушением кожи и воспалениями, которые часто путают с дерматитом.
Лучшее, что вы можете дать кошке — это чистая вода. Но если питомец настаивает на угощении, выбирайте:
нежирный творог без добавок,
несладкий натуральный йогурт,
небольшой кусочек твёрдого сыра.
Можно попробовать растительное молоко — например, овсяное или кокосовое. Оно безопасно, но большинство кошек к нему равнодушны.
Главное правило — лакомства должны быть редкими и маленькими по объёму. Всегда следите за реакцией питомца.
"Молоко — не вода, а еда. Оно не утоляет жажду, а напрягает организм", — подчёркивают ветеринары.
Если ваша кошка активна, здорова и питается сбалансированным кормом, ей больше ничего не нужно. А миску молока оставим героям мультфильмов.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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