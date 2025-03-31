Животные, которые не дерутся — они плюются так, что отступает даже хищник

Представьте, что вы мирно идёте мимо вольера с верблюдом, а он вдруг — пф-ф-ф - и вы уже стоите, обливаясь зелёной жижей с выражением "что это вообще было?". Не обижайтесь. Верблюд просто вас предупредил. Причём культурно. Для него плевок — способ выразить свои чувства. И лучше бы на этом его чувства заканчивались.
Верблюды, ламы, альпаки, гуанако — все представители мозоленогих животных умеют пускать в ход свою "артиллерию". И делают это не ради смеха, а по делу. Это универсальный язык предупреждений и угроз. Адрес — кто угодно: другой верблюд, навязчивый человек, или, скажем, лев. Причём у каждого повода — своя тактика:
Слюной дело не ограничивается. Верблюды умеют стрелять содержимым желудка. Это не шутка. В экстремальной ситуации в вас может полететь настоящая рвотная смесь — густая, зловонная, с поразительной липкостью и приличной дальнобойностью (до 15 метров, между прочим). Это не "брызги", это полноценный выстрел. В лицо.
У лам дальность поменьше — до 3 метров, но и эффект соответствующий: если вы когда-нибудь вдыхали запах ферментированной желудочной массы, то понимаете, почему даже тигры передумывают нападать.
Мозоленогие — не молчаливые снайперы. Они всегда предупреждают:
Это сигнал: "Я сейчас сделаю тебе очень плохо". Если игнорировать, летит снаряд. Справедливости ради — заслуженно.
Интересно, что у верблюдов и плевки романтические:
В мире мозоленогих плевок — не просто акт агрессии. Это способ жить, любить и добиваться своего.
Верблюды (лат. Camelus) — род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.
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