Животные, которые не дерутся — они плюются так, что отступает даже хищник

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте, что вы мирно идёте мимо вольера с верблюдом, а он вдруг — пф-ф-ф - и вы уже стоите, обливаясь зелёной жижей с выражением "что это вообще было?". Не обижайтесь. Верблюд просто вас предупредил. Причём культурно. Для него плевок — способ выразить свои чувства. И лучше бы на этом его чувства заканчивались.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Верблюд смотрит в камеру

Плевки — наследие дикой жизни

Верблюды, ламы, альпаки, гуанако — все представители мозоленогих животных умеют пускать в ход свою "артиллерию". И делают это не ради смеха, а по делу. Это универсальный язык предупреждений и угроз. Адрес — кто угодно: другой верблюд, навязчивый человек, или, скажем, лев. Причём у каждого повода — своя тактика:

Самки: плюются в чересчур активных ухажёров.

плюются в чересчур активных ухажёров. Самцы: друг в друга, чтобы выяснить, кто тут главный.

друг в друга, чтобы выяснить, кто тут главный. Истеричные одиночки: просто потому, что "день не задался".

Слюна как оружие массового поражения

Слюной дело не ограничивается. Верблюды умеют стрелять содержимым желудка. Это не шутка. В экстремальной ситуации в вас может полететь настоящая рвотная смесь — густая, зловонная, с поразительной липкостью и приличной дальнобойностью (до 15 метров, между прочим). Это не "брызги", это полноценный выстрел. В лицо.

У лам дальность поменьше — до 3 метров, но и эффект соответствующий: если вы когда-нибудь вдыхали запах ферментированной желудочной массы, то понимаете, почему даже тигры передумывают нападать.

Перед атакой — шоу-предупреждение

Мозоленогие — не молчаливые снайперы. Они всегда предупреждают:

Уши прижаты к голове;

Щёки надуваются;

Губы пузырятся;

Слышен характерный звук "пф-ф-ф".

Это сигнал: "Я сейчас сделаю тебе очень плохо". Если игнорировать, летит снаряд. Справедливости ради — заслуженно.

Плевок в любви и вражде

Интересно, что у верблюдов и плевки романтические:

Чем больше слюны у самца, тем желаннее он для самки.

А если хочется произвести ещё большее впечатление — можно вытащить наружу дуллу — странный красный пузырь из неба. Чем больше и краснее — тем брутальнее самец.

В мире мозоленогих плевок — не просто акт агрессии. Это способ жить, любить и добиваться своего.

Что делать, если попали под обстрел

Не паниковать.

Отойти подальше.

Идти отмываться. Сильно. Минут 15, не меньше.

Пересмотреть свои жизненные решения.

Уточнения

Верблюды (лат. Camelus) — род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

