8 500 костей и ни одного шанса: в Якутии нашли доисторическую мясо-костяную фабрику

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забудьте про окаменелости, пыльные музейные витрины и скучные лекции о доисторических временах. В Якутии есть место, где история буквально торчит из земли — в виде бивней, черепов и позвоночников. Это Бёрёлёхское кладбище мамонтов - крупнейшее в мире скопление останков древних гигантов, и его история куда драматичнее, чем просто "упали и замёрзли".

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ мамонт

Всё началось с реки и подозрений

В 1947 году палеонтологи впервые услышали про загадочные находки у берега реки Бёрёлёх. Но только в 1970-м туда отправилась полноценная экспедиция. Учёные обнаружили: в одном месте, вдоль берега, кости мамонтов тянулись на четверть километра.

Первое объяснение выглядело логично: животные приходили сюда пастись, вечная мерзлота оттаивала от подземных ключей, почва становилась зыбкой — и мамонты просто проваливались. Лёгкие звери вроде волков и зайцев проходили без проблем, а тяжеловесы увязали. Позже, кстати, в регионе действительно находили и останки других животных: лошадей, носорогов, волков.

8 500 костей и один шокирующий вывод

Почти 40 лет палеонтологи вытаскивали из мерзлоты кость за костью. Всего — более 8,5 тысяч. Из них 99,5% — это мамонты. По подсчётам, погибло не меньше 150 особей.

Но в 2023 году группа учёных провела повторное исследование с применением новых технологий. 88 датировок — и всё изменилось.

Периоды активного "захоронения" мамонтов совпадают с временем пребывания на месте стоянки охотников. Выходит, кладбище было не стихийным, а рукотворным.

"Мы думали — природа. А оказалось — производство", — говорит один из исследователей.

Мамонты — источник жизни

Древние охотники возвращались сюда столетиями. Охотились, разделывали туши, а кости и бивни бросали в реку. Зачем? Чтобы через несколько недель, когда соединительная ткань сгниёт, достать чистые кости — идеальный материал для строительства, оружия, украшений.

На стоянке нашли всё: копья, рубила, бивни с узорами, кости с надрезами. И даже каменные отвесы и подвески, сделанные на рабочем месте из лопатки мамонта.

Это было настоящим производственным циклом: охота — переработка — использование. Практически доисторическая мясо-костяная фабрика.

Уникальная стабильность

Трудно поверить, но одно и то же племя или их потомки возвращались сюда тысячу лет. Веками они жили за счёт одного и того же места. Мясо — для пищи, шкуры — для жилья, кости — для всего остального. Сложно представить, чтобы современное человечество смогло повторить такую стабильную модель выживания.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

