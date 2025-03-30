Война без перемирия: почему эти птицы ведут воздушную битву уже 60 миллионов лет

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вот это настоящая пернатая драма! Милые, пушистые совы против грозных, стремительных ястребов. А ведь за их противостоянием скрывается нечто большее, чем просто охота и инстинкты — это борьба за власть, территории и выживание, длящаяся уже десятки миллионов лет.

Фото: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сова

Досье на соперников

Совы — представители древнего отряда Strigiformes. Эти пернатые ниндзя освоили ночную охоту, обзавелись беззвучным полётом и слухом, способным уловить шорох мыши под метровым слоем снега. Их оппоненты — ястребинообразные и соколообразные. Ястребы, орлы и соколы — дневные хищники с отличным зрением, молниеносной реакцией и внушительными габаритами. Обе стороны — высшие хищники в своих часовых поясах.

Всё началось с доисторической подставы

Около 60 миллионов лет назад совы были безоговорочными лидерами птичьего мира. Некоторые из них были размером с ребёнка. Но спокойствие длилось недолго — спустя 20 миллионов лет появились первые соколообразные, а ещё через шесть — ястребы. Началась битва за место на вершине пищевой цепи.

Земли, ресурсы, власть

Совы и ястребы питаются практически одним и тем же: грызуны, мелкие птицы, змеи, иногда рыба и падаль. Территории — тоже общие. Конфликт назревал закономерно. Но открытая борьба невыгодна обеим сторонам — травмы, полученные в схватке, смертельны в дикой природе. Поэтому эволюция подарила им мудрый компромисс: разделение суток. Днём — властвуют ястребы. Ночью — совы.

Тем не менее, покой только снится

На границе смены режимов случаются настоящие птичьи разборки. Особенно агрессивны совы. Под покровом темноты они совершают налёты на гнёзда ястребов и соколов: уничтожают кладки, выбрасывают птенцов, занимают гнёзда. А потом устраивают засаду и нападают на возвращающихся родителей.

Ястребы не остаются в долгу. Если днём заметят сову, мирно дремлющую в ветвях, разбудят её так, что она пожалеет о своём выборе сидеть с открытым лицом. Нападения, отжим добычи и травля — всё в арсенале дневных хищников.

Не все птицы в этой игре

Не все представители отрядов участвуют в этой древней вражде. Полярные совы предпочли "съехать" на север и наслаждаются жизнью без соседей-хищников. А падальщики из семейства грифов вообще держатся в стороне — им важно, чтобы кто-то уже умер, а не кто-то кого-то убил.

Финала не будет

Пока вращается планета, день сменяет ночь, а леса, поля и пустыни остаются ареной для охоты, совы и ястребы будут делить этот мир. Их бой не закончится, он просто будет продолжаться, из поколения в поколение.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов. В отряде два современных семейства: совиные, или настоящие совы, а также сипуховые.

