Слишком милые, чтобы жить долго: мопсы и тёмная сторона популярности

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Круглые глазки, вечно удивлённая мордочка и хвостик-баранка — кажется, мопсы созданы для того, чтобы дарить радость. Но за этим умилительным образом скрываются серьёзные проблемы: эти собаки часто страдают от тяжёлых заболеваний, а их жизнь нередко обрывается слишком рано.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Недавнее масштабное исследование Сиднейской школы ветеринарных наук пролило свет на мрачную сторону популярной породы. Ученые изучили медицинские данные 691 мопса за 10 лет — и обнаружили тревожные закономерности.

Что чаще всего убивает мопсов?

Главная причина преждевременной смерти мопсов — тяжёлые неврологические заболевания. Почти треть владельцев (29,6%) приняли решение об эвтаназии своих питомцев именно из-за прогрессирующих нарушений работы мозга и нервной системы. Эти болезни плохо поддаются лечению и резко снижают качество жизни животного.

На втором месте — заболевания дыхательной системы (25%). Слишком короткая морда, из-за которой порода так узнаваема, становится ловушкой: воздух проходит с трудом, особенно при нагрузке или в жару.

Средняя продолжительность жизни мопсов — около 10 лет. Но исследование показало, что некастрированные животные часто не доживают и до восьми.

Что ещё портит жизнь этим очаровашкам

Обструктивный синдром дыхательных путей: у 8,2% собак.

у 8,2% собак. Судороги: у 6,7%.

у 6,7%. Дегенеративные заболевания спинного мозга: у 4,7%.

Также к причинам преждевременной гибели учёные отнесли травмы, сердечно-сосудистые болезни, нарушения пищеварения и патологии опорно-двигательного аппарата.

Что могут сделать владельцы

Жить с мопсом — это радость, но и большая ответственность. Специалисты советуют:

Регулярно проходить ветеринарные осмотры.

Следить за весом и дыханием собаки.

Избегать перегрева и чрезмерной активности.

Не запускать признаки недомогания, особенно неврологические симптомы.

Мопсы — не самые простые в уходе питомцы, но при грамотном подходе они могут прожить достойную и комфортную жизнь рядом с любимым человеком.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

