Слишком милые, чтобы жить долго: мопсы и тёмная сторона популярности

Круглые глазки, вечно удивлённая мордочка и хвостик-баранка — кажется, мопсы созданы для того, чтобы дарить радость. Но за этим умилительным образом скрываются серьёзные проблемы: эти собаки часто страдают от тяжёлых заболеваний, а их жизнь нередко обрывается слишком рано.
Недавнее масштабное исследование Сиднейской школы ветеринарных наук пролило свет на мрачную сторону популярной породы. Ученые изучили медицинские данные 691 мопса за 10 лет — и обнаружили тревожные закономерности.
Главная причина преждевременной смерти мопсов — тяжёлые неврологические заболевания. Почти треть владельцев (29,6%) приняли решение об эвтаназии своих питомцев именно из-за прогрессирующих нарушений работы мозга и нервной системы. Эти болезни плохо поддаются лечению и резко снижают качество жизни животного.
На втором месте — заболевания дыхательной системы (25%). Слишком короткая морда, из-за которой порода так узнаваема, становится ловушкой: воздух проходит с трудом, особенно при нагрузке или в жару.
Средняя продолжительность жизни мопсов — около 10 лет. Но исследование показало, что некастрированные животные часто не доживают и до восьми.
Также к причинам преждевременной гибели учёные отнесли травмы, сердечно-сосудистые болезни, нарушения пищеварения и патологии опорно-двигательного аппарата.
Жить с мопсом — это радость, но и большая ответственность. Специалисты советуют:
Мопсы — не самые простые в уходе питомцы, но при грамотном подходе они могут прожить достойную и комфортную жизнь рядом с любимым человеком.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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