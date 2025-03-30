Вкусняшки с подвохом: как поощрение может навредить вашей собаке

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Награда за хорошее поведение — это основа дрессировки. Но даже такая, казалось бы, простая вещь, как угощение, может навредить, если подойти к ней бездумно. О том, как поощрять питомца правильно, рассказал Dogbreeds президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Много — не значит хорошо

Если собака получает лакомства слишком часто, она теряет к ним интерес. И тренировка тут же превращается из захватывающей игры в унылое поедание закусок.

"Питомец быстро наедается и перестаёт воспринимать пищу как мотивацию", — объясняет Голубев.

Более того, частые угощения — это лишние калории. Если не учитывать их при составлении рациона, можно легко "наградить" собаку ожирением, диабетом или проблемами с пищеварением. Оптимально, если лакомства составляют не больше 10% от суточной нормы корма. А в тренировочные дни — слегка уменьшайте обычную порцию еды.

Главное — не что, а как

Мало просто дать вкусняшку. Важно, как вы это делаете. Чтобы собака моментально поняла связь между командой и наградой, кусочек должен быть маленьким и мягким. Быстро проглотила — и сразу к следующей задаче.

"Большие и твёрдые лакомства отвлекают: собака жует, а не учится", — предупреждает эксперт.

Что давать

Лучше всего — натуральные продукты без консервантов и красителей. Например:

Кусочки варёного мяса,

Маленькие дольки сыра,

Кубики моркови.

А вот трубчатые кости, жареное, жирное и копчёное — категорически нельзя. Это не поощрение, а прямая угроза здоровью собаки.

Поощрение — это не всегда еда

Иногда вкусняшку может заменить доброе слово или любимая игрушка. Собаки ценят внимание не меньше, чем угощение.

"Словесная похвала и игра с хозяином — мощная альтернатива лакомствам", — подчёркивает Голубев.

Делайте с умом

Вкусная награда может быть мощным инструментом. Главное — использовать её с умом, в меру и с любовью. И тогда дрессировка превратится в удовольствие не только для питомца, но и для вас.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

