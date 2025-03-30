Вкусняшки с подвохом: как поощрение может навредить вашей собаке

Награда за хорошее поведение — это основа дрессировки. Но даже такая, казалось бы, простая вещь, как угощение, может навредить, если подойти к ней бездумно. О том, как поощрять питомца правильно, рассказал Dogbreeds президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Если собака получает лакомства слишком часто, она теряет к ним интерес. И тренировка тут же превращается из захватывающей игры в унылое поедание закусок.
"Питомец быстро наедается и перестаёт воспринимать пищу как мотивацию", — объясняет Голубев.
Более того, частые угощения — это лишние калории. Если не учитывать их при составлении рациона, можно легко "наградить" собаку ожирением, диабетом или проблемами с пищеварением. Оптимально, если лакомства составляют не больше 10% от суточной нормы корма. А в тренировочные дни — слегка уменьшайте обычную порцию еды.
Мало просто дать вкусняшку. Важно, как вы это делаете. Чтобы собака моментально поняла связь между командой и наградой, кусочек должен быть маленьким и мягким. Быстро проглотила — и сразу к следующей задаче.
"Большие и твёрдые лакомства отвлекают: собака жует, а не учится", — предупреждает эксперт.
Лучше всего — натуральные продукты без консервантов и красителей. Например:
А вот трубчатые кости, жареное, жирное и копчёное — категорически нельзя. Это не поощрение, а прямая угроза здоровью собаки.
Иногда вкусняшку может заменить доброе слово или любимая игрушка. Собаки ценят внимание не меньше, чем угощение.
"Словесная похвала и игра с хозяином — мощная альтернатива лакомствам", — подчёркивает Голубев.
Вкусная награда может быть мощным инструментом. Главное — использовать её с умом, в меру и с любовью. И тогда дрессировка превратится в удовольствие не только для питомца, но и для вас.
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