Острые, но скрытые: зачем кошки прячут когти, а собаки — демонстрируют

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-нибудь наблюдали за кошкой, то наверняка замечали: в спокойном состоянии её лапы мягкие, будто бархатные. А вот у собак когти всегда на виду. Почему кошки умеют "прятать" своё оружие, а собаки — нет? Этот вопрос задал не один любопытный владелец домашних питомцев. Ответ кроется в анатомии и эволюции.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Всё дело в анатомии

У кошек когти прячутся внутрь лап благодаря уникальному сухожильному механизму. Когда кошка расслаблена, когти втянуты в специальные кожные карманы — они защищены от износа, не цепляются за мебель и всегда готовы к резкому "выпаду". За это отвечают эластичные связки и мышца с латинским названием flexor digitorum profundus.

У собак такой механизм отсутствует. Их когти постоянно соприкасаются с землёй — они выполняют функцию "шипов" для лучшего сцепления. Особенно это важно при рытье, прыжках, торможении и маневрах. У некоторых пород заметны и прибылые пальцы — они расположены выше и служат больше для удержания, чем для опоры.

Эволюция: одиночка против стаи

Кошки: потомки одиночных хищников, которым важны были скрытность, точность и внезапность. Когти использовались не только для атаки, но и для лазанья, самообороны и меток. Постоянно выпущенные когти быстро бы затупились — а значит, снизилась бы эффективность охоты и шансов на выживание.

потомки одиночных хищников, которым важны были скрытность, точность и внезапность. Когти использовались не только для атаки, но и для лазанья, самообороны и меток. Постоянно выпущенные когти быстро бы затупились — а значит, снизилась бы эффективность охоты и шансов на выживание. Собаки: потомки стайных охотников. Их стиль — выносливое преследование жертвы, а не внезапная атака из засады. Им не нужно резко впиваться когтями — важнее устойчивость и скорость. Поэтому когти у собак не убираются: они играют роль "шипов" и помогают удерживать равновесие.

Интересные исключения

Есть животные, которые нарушают общее правило:

Гепард: кошка, чьи когти не втягиваются полностью. Ему это нужно для идеального сцепления на скорости: ведь гепард — самый быстрый зверь на планете.

кошка, чьи когти не втягиваются полностью. Ему это нужно для идеального сцепления на скорости: ведь гепард — самый быстрый зверь на планете. Борзые: собаки-спринтеры с особенно крепкими когтями. Они не впиваются, как у кошек, но помогают "держаться за землю" при поворотах на бегу.

Что происходит сегодня

У домашних кошек когти всё ещё активно используются: для охоты (пусть и на тапки), лазанья, самообороны и — внимание — коммуникации. Когда кошка "точит когти", она не только ухаживает за ними, но и метит территорию: запах из подушечек лап остаётся на поверхности.

У собак когти важны для рытья, бега, торможения и удержания равновесия. Но их нужно регулярно подстригать, особенно если питомец живёт в городе и не стачивает их естественным путём. Переросшие когти могут вызвать боль, нарушить походку и привести к травмам.

Вывод

Как объясняет эволюционный биолог Энтони Рассел из Университета Калгари, разница в когтях — это не случайность, а результат миллионов лет адаптации к разным стилям жизни и охоты.

Понимание этих различий помогает лучше ухаживать за питомцами, уважать их инстинкты и подбирать правильный подход к содержанию и воспитанию.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

