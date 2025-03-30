Острые, но скрытые: зачем кошки прячут когти, а собаки — демонстрируют

Если вы когда-нибудь наблюдали за кошкой, то наверняка замечали: в спокойном состоянии её лапы мягкие, будто бархатные. А вот у собак когти всегда на виду. Почему кошки умеют "прятать" своё оружие, а собаки — нет? Этот вопрос задал не один любопытный владелец домашних питомцев. Ответ кроется в анатомии и эволюции.
У кошек когти прячутся внутрь лап благодаря уникальному сухожильному механизму. Когда кошка расслаблена, когти втянуты в специальные кожные карманы — они защищены от износа, не цепляются за мебель и всегда готовы к резкому "выпаду". За это отвечают эластичные связки и мышца с латинским названием flexor digitorum profundus.
У собак такой механизм отсутствует. Их когти постоянно соприкасаются с землёй — они выполняют функцию "шипов" для лучшего сцепления. Особенно это важно при рытье, прыжках, торможении и маневрах. У некоторых пород заметны и прибылые пальцы — они расположены выше и служат больше для удержания, чем для опоры.
Есть животные, которые нарушают общее правило:
У домашних кошек когти всё ещё активно используются: для охоты (пусть и на тапки), лазанья, самообороны и — внимание — коммуникации. Когда кошка "точит когти", она не только ухаживает за ними, но и метит территорию: запах из подушечек лап остаётся на поверхности.
У собак когти важны для рытья, бега, торможения и удержания равновесия. Но их нужно регулярно подстригать, особенно если питомец живёт в городе и не стачивает их естественным путём. Переросшие когти могут вызвать боль, нарушить походку и привести к травмам.
Как объясняет эволюционный биолог Энтони Рассел из Университета Калгари, разница в когтях — это не случайность, а результат миллионов лет адаптации к разным стилям жизни и охоты.
Понимание этих различий помогает лучше ухаживать за питомцами, уважать их инстинкты и подбирать правильный подход к содержанию и воспитанию.
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