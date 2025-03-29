Пропал её кот — и она вскрыла подпольную мясную индустрию: как кошки становятся жертвами чёрного рынка

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока в одних семьях кошки спят в подушках и едят из керамических мисочек, в других — миллионы животных каждый год становятся жертвами нелегальной мясной индустрии. В Китае кошачье мясо по-прежнему фигурирует на "чёрном" рынке, а слабое законодательство позволяет этой жуткой индустрии процветать. Но есть те, кто не готов с этим мириться.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Почему проблема всё ещё существует

Кошек в Китае массово ловят прямо на улицах — и это не считается преступлением. Формально закон не защищает домашних питомцев от отлова, если у них нет документов. Злоумышленники этим активно пользуются. Экономика тоже на стороне преступников: полкилограмма кошачьего мяса стоит 4,5 юаня, в то время как баранина — около 30. Такой "товар" нередко подмешивают в блюда под видом более дорогих ингредиентов.

Кто и как борется за их жизни

Активистка Хань Цзяли начала борьбу после личной трагедии — пропал её кот. Поиски вывели женщину на подпольные склады в провинции Гуандун, где она нашла сотни замороженных тушек. Этот момент стал для неё поворотным.

Хань объединила усилия с другими волонтёрами, и вместе они вскрыли нелегальную сеть. В Чжанцзягане активисты обнаружили "кошачью тюрьму" — контейнеры с десятками измученных животных. Через шесть дней круглосуточного наблюдения им удалось задержать фургон, направлявшийся на черный рынок. Все животные были спасены и доставлены в приют.

"Мы не можем просто смотреть на это. Пока не изменится закон — мы будем бороться", — делится Хань.

Что говорит общество

Большинство жителей Китая кошачье мясо не едят. В городах кошек воспринимают как домашних любимцев, а не еду. Но в сельских районах и мелких ресторанчиках этот бизнес всё ещё существует. Каждый год около 4 миллионов кошек исчезают с улиц — их жизнь заканчивается на кухнях подпольных заведений.

Что может изменить ситуацию

Введение наказания за отлов и убийство домашних животных.

Усиленный контроль за рынками и ресторанами.

Признание кошек официально охраняемым видом в контексте гуманного обращения.

Голос мира

Международные зоозащитные организации уже подключились к решению проблемы, а истории спасения животных попадают в СМИ. Это создаёт давление на власти и даёт шанс на перемены.

"Мы спасли тысячи, но хотим изменить систему. Только так можно защитить миллионы", — говорят активисты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

