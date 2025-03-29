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Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей

2:54
Зоосфера

Вот это да: летучие мыши рожают вверх ногами, и всё ещё не вымерли! Как им это удаётся — не иначе как магия. На самом деле всё куда интереснее и логичнее, чем кажется. Но без щепотки фантастики тут точно не обошлось.

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Роды в стиле бэтмен

Беременность у большинства видов летучих мышей длится от трёх до восьми месяцев — много, особенно для таких крошечных млекопитающих. Например, обыкновенные мыши становятся родителями уже через 20 дней после зачатия. А тут — почти как у человека.

Секрет кроется в одной необычной стратегии: многие рукокрылые "замораживают" беременность на время зимней спячки. Организм экономит ресурсы, а плод спокойно ждёт лучших времён. Весной, когда становится тепло и еды много, самка наконец "размораживает" процесс, и малыш рождается в максимально комфортных условиях. Гениальный ход природы!

Один в один (а иногда — вообще никого)

Роды — дело энергозатратное, особенно если ты сам весишь 20 граммов, а детёныш — треть от этой массы. Поэтому летучие мыши строго дозируют материнство: упитанные особи рожают двух детёнышей, "средненькие" — одного, а самые слабые… просто растворяют эмбрионы. Да-да, у летучих мышей встроена функция "отмена беременности".

Вверх тормашками и с повитухой

Сами роды у рукокрылых — настоящий воздушный акробатический номер. Самка рожает вниз головой, удерживаясь за потолок пещеры. Чтобы детёныш не шмякнулся на камни, она ловит его крыльями и хвостовой перепонкой, образуя что-то вроде страховочной люльки. Иногда в деле участвует "повитуха" — другая самка из колонии, которая помогает поймать и удержать малыша.

Молоко — из подмышек, ясли — из мышей

Щенки летучих мышей рождаются слепыми, голыми и совершенно беспомощными. Но хватательные рефлексы развиты прекрасно — именно это спасает их от падения. Пока мать улетает на охоту, детёныши сбиваются в ясли — настоящую живую кучу, где ждут возвращения родительниц.

Находит своё чадо мама по запаху и голосу. А кормит — из подмышки! У летучих мышей молочные железы расположены именно там. Подумаешь, анатомия — зато удобно для воздушной логистики.

А если не хочет улетать — мама поможет

Когда детёныш подрастает, наступает время взлетать. Если малыш не торопится, самка помогает — буквально сталкивая его с насеста и похлопывая по крыльям. Такая пинательная педагогика стимулирует первое самостоятельное махание крыльями. И вот уже вчерашний "розовый сосисон" уносится во взрослую жизнь.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Молоко из подмышек, повитухи с крыльями и первые полёты с пинка: школа материнства у летучих мышей
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