1,5 кг крика, клюва и наглости: они стали самыми опасными птицами мегаполисов

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы могли видеть её в отпуске у моря, на городской свалке или на балконе соседа. Серебристая чайка — это не просто птица. Это пернатый хищник с харизмой вора-рецидивиста, интеллектом мелкого бандита и настырностью продавца в телемагазине.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Птица Чайка

Как они захватили полмира

Секрет успеха этих чаек в их универсальности. Они — как швейцарский нож среди птиц: летают, плавают, бегают, крадут. Размах крыльев — до 1,5 метров. Вес — тоже до полутора кило. Умеют ловить рыбу, охотиться на грызунов, разбивать моллюсков о скалы, питаться фруктами, и, конечно же, воровать чипсы прямо у вас из рук.

Вместо страха и совести — один огромный желудок. Учитывая, что эта утварь может растягиваться под добычу размером с самого обладателя — неудивительно, что чайка считает себя вершиной пищевой пирамиды.

Город — их королевство

В городе они превращаются в крылатых диктаторов. Даже вороны — и те пасуют. Что уж говорить о голубях или воробьях, которых они пожирают без зазрения совести. Летние кафе, продуктовые магазины, урны — всё это личная столовая чаек. В Британии некоторые магазины даже предлагают "страховку от чаек" — съели обед? Приходите за новым.

48% опрошенных британцев признались: да, чайка у них что-то украла. В половине случаев люди не смогли защитить свою еду. Потому что, если ты осмелишься сопротивляться, в ответ будет атака с воздуха — фекальная бомбардировка.

Армия чаек

Чайки не одиночки. Они собираются в банды до 3 тысяч особей. Услышали истеричный крик — знайте: одна чайка нашла еду, и её стая уже вылетела. Все знают: где один крик, там и обед.

Бороться с ними трудно. Шипы, фальшивые хищники, разрушение гнёзд — всё это чайки игнорируют. Гвозди? Подумаешь, чуть неудобно. Макеты хищников? Смешно. Отстрел и травля? Да, возможно. Но это всё же города, а не поле боя.

Универсальные враги

У чаек нет предпочтений — они ненавидят всех. Мелкие птицы, свои же сородичи, яйца других видов, а то и дети тупиков — всё это для них либо закуска, либо соперники. Бывали случаи, когда чайки атаковали даже китов, чтобы выклевать из спины кусочек мяса.

И всё-таки в одной вещи они хороши — родительство. Самцы и самки вместе строят гнёзда, выращивают потомство, охраняют территорию. Но не расслабляйтесь: их режим "убей всех" включается на максимум, когда рядом с их малышами появляется кто-то большой и двуногий. То есть вы.

Уточнения

Ча́йковые (лат. Laridae) — семейство птиц отряда ржанкообразных, обитающих в морских акваториях либо внутренних водоёмах, а также в пределах населённых пунктов.

