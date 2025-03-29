Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Мы привыкли не замечать воробьёв. Мол, мелкие, серые, снуют по подоконникам — что в них особенного? А зря! Под этой невзрачной внешностью скрывается настоящая машина выживания. Не верите? Сейчас докажем.
Воробей — это как если бы вы играли в видеоигру на максимальной сложности. Он весит всего 30 граммов, у него слабые лёгкие и сердце, которое в полёте стучит со скоростью 1000 ударов в минуту. Летать дольше 15 минут — подвиг.
И всё бы ничего, но его едят буквально все. От ястребов до… синиц. Да-да, даже они не прочь закусить бедолагой. Если не съедят, то как минимум выгонят с кормушки.
Статистика безжалостна. Только 20-25% птенцов доживают до взрослой жизни. Из 20 потенциальных лет воробей живёт в среднем 6. Ежегодно умирает до 65% взрослых особей. Это настоящая мясорубка.
Но вот парадокс: несмотря на такую смертность, воробьи — одна из самых многочисленных птиц на Земле. Они захватили 152 страны, уступая по численности только курам и ткачикам. Как? Всё просто.
Так что в следующий раз, увидев воробья на подоконнике или во дворе, не проходите мимо с равнодушным взглядом. Перед вами не просто птичка, а настоящая легенда выживания — невидимый герой городских улиц, победитель эволюционного марафона и символ того, как ум, коллектив и настойчивость могут победить даже самые суровые условия. Воробей — напоминание о том, что сила не всегда в размерах.
Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.
Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.