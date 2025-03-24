Вот почему кошки могут страдать от одиночества больше, чем вы думали

Могут ли кошки скучать в одиночестве? Несмотря на свою независимость, они всё же чувствуют отсутствие хозяина. Некоторые спокойно выдерживают разлуку, а другие проявляют тревогу. Разбираемся, как долго можно оставлять питомца одного и что делать, чтобы ему не было грустно.
Если у кошки есть доступ к еде, воде и чистому лотку, она способна провести в одиночестве до 48 часов.
Однако реакция на отсутствие хозяина у каждого животного разная. Одни спокойно ждут возвращения, другие скучают и даже испытывают стресс.
Кошка не скажет вам напрямую, что ей грустно, но сигналы тревоги легко заметить:
Чтобы питомец не скучал, подготовьте его к вашему отсутствию:
Специалисты не рекомендуют оставлять кошку без присмотра более чем на 48 часов. Долгое одиночество может привести к стрессу, проблемам с питанием и даже ухудшению здоровья.
Важно следить за её поведением и вовремя реагировать на тревожные сигналы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов», кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.
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