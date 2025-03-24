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Вот почему кошки могут страдать от одиночества больше, чем вы думали

1:53
Зоосфера

Могут ли кошки скучать в одиночестве? Несмотря на свою независимость, они всё же чувствуют отсутствие хозяина. Некоторые спокойно выдерживают разлуку, а другие проявляют тревогу. Разбираемся, как долго можно оставлять питомца одного и что делать, чтобы ему не было грустно.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Сколько кошка может быть одна?

Если у кошки есть доступ к еде, воде и чистому лотку, она способна провести в одиночестве до 48 часов.

Однако реакция на отсутствие хозяина у каждого животного разная. Одни спокойно ждут возвращения, другие скучают и даже испытывают стресс.

Как понять, что питомцу плохо?

Кошка не скажет вам напрямую, что ей грустно, но сигналы тревоги легко заметить:

  • Чрезмерное мяуканье — кошка словно зовёт вас.
  • Деструктивное поведение — может царапать мебель, переворачивать вещи.
  • Изменения в питании — отказывается от еды или, наоборот, ест больше обычного.
  • Чрезмерный уход за собой — вылизывается до появления проплешин.

Как помочь кошке справиться с разлукой?

Чтобы питомец не скучал, подготовьте его к вашему отсутствию:

  • Игрушки и когтеточки. Интерактивные развлечения помогут занять кошку.
  • Автоматическая кормушка. Позволит поддерживать привычный режим питания.
  • Кошачья няня. При длительном отсутствии можно попросить кого-то присмотреть за питомцем.

Можно ли оставить кошку одну надолго?

Специалисты не рекомендуют оставлять кошку без присмотра более чем на 48 часов. Долгое одиночество может привести к стрессу, проблемам с питанием и даже ухудшению здоровья.

Важно следить за её поведением и вовремя реагировать на тревожные сигналы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов», кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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