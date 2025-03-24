1728 слов и ни одной ошибки: как попугай стал ключом к исцелению человеческой речи

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Попугаи издавна поражали людей своей способностью имитировать человеческую речь. Эти яркие птицы не просто повторяют слова — они способны воспроизводить звуки с поразительной точностью. Но почему именно попугаи освоили этот навык?

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Уникальные особенности мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что мозг попугаев устроен схоже с человеческим в том, что касается речи.

Особенно это заметно у волнистых попугайчиков (budgerigars), которые могут служить моделью для изучения механизмов человеческой речи.

Попугаи как модель для изучения речи

Ученые выяснили, что понимание работы мозга попугаев поможет в лечении речевых расстройств у людей, таких как афазия, болезнь Паркинсона и нарушения речи при аутизме.

Эти птицы живут в социальных стаях и используют вокализацию для общения. В неволе они запоминают и воспроизводят слова, а некоторые даже способны составлять целые диалоги.

Например, попугай Пак, живший до 1994 года, попал в Книгу рекордов Гиннеса, запомнив 1728 слов!

Как ученые исследовали мозг попугаев?

Чтобы понять, как попугаи имитируют речь, исследователи имплантировали миниатюрные электроды в мозг четырех птиц.

Они анализировали нервную активность, когда попугаи кричали и издавали звуки, а затем сравнивали эти данные с активностью человеческого мозга.

Результаты оказались впечатляющими: область мозга, отвечающая за звукопроизводство у попугаев — передняя дуга (AAC) — работает аналогично зонам человеческого мозга, связанным с речью и движением мышц лица и языка.

Сходство с человеком

Попугаи и люди кодируют голосовые выражения схожим способом, используя повторяющиеся нейронные паттерны.

Ученые обнаружили, что, анализируя активность всего пяти нейронов, можно точно предсказать тон и частоту звуков, которые издает попугай. Это открытие дает новый инструмент для изучения не только попугаев, но и человеческой речи.

Возможности для медицины

Открытие ученых не только объясняет феномен «говорящих» попугаев, но и открывает перспективы в неврологии. Исследования помогут разрабатывать новые методы лечения речевых расстройств, таких как афазия.

«Это заставляет меня вставать с постели утром и думать о том, как помогать людям, чьи голоса были утрачены», — говорит невролог Майкл Лонг, из Медицинского центра Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена. Головной мозг относительно крупный; характерны хорошая память и способность к звукоподражанию (хорошо развита голосовая мускулатура).

