Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасное соседство: как солнце превращает полезный компонент в яд для кожи
Что скрывают обычные средства для уборки? Чистота или опасность для жизни
Вы думаете, узкие джинсы — это катастрофа? Попробуйте эту обувь, и все изменится
Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила
Бои продолжатся: Украина не способна сесть за стол переговоров
Миллион на колесах: какие машины ещё можно поймать до подорожания
Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка
Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала
В США зреет скандал против Трампа: что же сделал американский президент

1728 слов и ни одной ошибки: как попугай стал ключом к исцелению человеческой речи

2:45
Зоосфера

Попугаи издавна поражали людей своей способностью имитировать человеческую речь. Эти яркие птицы не просто повторяют слова — они способны воспроизводить звуки с поразительной точностью. Но почему именно попугаи освоили этот навык?

Попугай
Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Попугай

Уникальные особенности мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что мозг попугаев устроен схоже с человеческим в том, что касается речи.

Особенно это заметно у волнистых попугайчиков (budgerigars), которые могут служить моделью для изучения механизмов человеческой речи.

Попугаи как модель для изучения речи

Ученые выяснили, что понимание работы мозга попугаев поможет в лечении речевых расстройств у людей, таких как афазия, болезнь Паркинсона и нарушения речи при аутизме.

Эти птицы живут в социальных стаях и используют вокализацию для общения. В неволе они запоминают и воспроизводят слова, а некоторые даже способны составлять целые диалоги.

Например, попугай Пак, живший до 1994 года, попал в Книгу рекордов Гиннеса, запомнив 1728 слов!

Как ученые исследовали мозг попугаев?

Чтобы понять, как попугаи имитируют речь, исследователи имплантировали миниатюрные электроды в мозг четырех птиц.

Они анализировали нервную активность, когда попугаи кричали и издавали звуки, а затем сравнивали эти данные с активностью человеческого мозга.

Результаты оказались впечатляющими: область мозга, отвечающая за звукопроизводство у попугаев — передняя дуга (AAC) — работает аналогично зонам человеческого мозга, связанным с речью и движением мышц лица и языка.

Сходство с человеком

Попугаи и люди кодируют голосовые выражения схожим способом, используя повторяющиеся нейронные паттерны.

Ученые обнаружили, что, анализируя активность всего пяти нейронов, можно точно предсказать тон и частоту звуков, которые издает попугай. Это открытие дает новый инструмент для изучения не только попугаев, но и человеческой речи.

Возможности для медицины

Открытие ученых не только объясняет феномен «говорящих» попугаев, но и открывает перспективы в неврологии. Исследования помогут разрабатывать новые методы лечения речевых расстройств, таких как афазия.

«Это заставляет меня вставать с постели утром и думать о том, как помогать людям, чьи голоса были утрачены», — говорит невролог Майкл Лонг, из Медицинского центра Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена. Головной мозг относительно крупный; характерны хорошая память и способность к звукоподражанию (хорошо развита голосовая мускулатура).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Садоводство, цветоводство
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Российский шоу-бизнес
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова Оборзевшая хунта. Чего добивается Зеленский, нанося удары по энергообъектам РФ? Дмитрий Плотников Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда Игорь Буккер
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Последние материалы
Опасное соседство: как солнце превращает полезный компонент в яд для кожи
Что скрывают обычные средства для уборки? Чистота или опасность для жизни
Вы думаете, узкие джинсы — это катастрофа? Попробуйте эту обувь, и все изменится
Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила
Бои продолжатся: Украина не способна сесть за стол переговоров
Миллион на колесах: какие машины ещё можно поймать до подорожания
Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка
Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала
В США зреет скандал против Трампа: что же сделал американский президент
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.