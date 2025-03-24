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Радикальная идея Кеннеди: новый подход к птичьему гриппу может стать катастрофой

2:42
Зоосфера

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший предложил радикальный способ борьбы с птичьим гриппом — позволить вирусу свободно распространяться на птицефабриках, чтобы выявить устойчивых к нему особей.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

"Мы могли бы идентифицировать птиц, которые невосприимчивы к нему", — заявил он в интервью Fox News.

Министр сельского хозяйства Брук Роллинс поддержала эту идею, но эксперты в один голос называют её опасной.

Чем опасен птичий грипп?

Вирус H5N1 уже вызвал более 1600 вспышек в США с 2022 года, затронув около 166 миллионов птиц. Он распространяется не только среди домашних и диких птиц, но и может передаваться млекопитающим, а по некоторым данным — даже людям.

"Это действительно плохая идея, и по многим причинам", — заявила бывший ветеринарный врач штата Канзас Гейл Хансен.

Она объяснила, что неконтролируемая вспышка вируса может привести к его мутации.

"Пять миллионов заражённых птиц — это пять миллионов возможностей для вируса мутировать", — добавила она.

Риски для фермеров и экономики

Сейчас фермы вынуждены уничтожать заражённые стада, чтобы остановить распространение вируса. Если предложенная стратегия будет реализована, заражение охватит всю домашнюю птицу на ферме.

"Фактически это уничтожит всю популяцию", — отметил ветеринар Дэвид Суэйн.

Кроме того, длительный карантин и необходимость дезинфекции помещений приведут к серьёзным финансовым потерям.

"Это означало бы длительный простой, потерю доходов и огромные дополнительные затраты", — сообщил неназванный источник в Минсельхозе США.

Дополнительным ударом для фермеров может стать международное эмбарго на американскую птицеводческую продукцию, что ещё больше усугубит ситуацию.

"Это верный путь к катастрофе", — резюмировала Гейл Хансен.

Что предлагает правительство?

Вместо спорного эксперимента власти США призывают к усилению биозащиты.  Главная задача — не допустить появления новых опасных штаммов.

"Решение заключается не в выводе из эксплуатации, а в обеспечении надёжной биологической безопасности", — подчеркнула заместителя пресс-секретаря Минздрава Эмили Хиллиард.

Роллинс также поддержала этот подход, рекомендовав более строгую дезинфекцию помещений и использование защитных средств. Однако такие меры внедрены пока лишь в десяти штатах.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

Ро́берт Фрэ́нсис Ке́ннеди-мла́дший (англ  Robert F. Kennedy Jr.; род. 17 января 1954, Вашингтон) — американский юрист и деятель антипрививочного движения. Роберт Кеннеди — член семьи Кеннеди. Министр здравоохранения и социальных служб США с 13 февраля 2025 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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