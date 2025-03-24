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Зевок, как крик: собака говорит, но вы её не слышите

1:31
Зоосфера » Собаки

Многие уверены, что собака начинает рычать или кусаться без причины. Но на самом деле агрессия почти никогда не появляется внезапно. Питомец старается предупредить человека, подавая сигналы — просто не все умеют их распознавать.

Собака воет
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Собака воет

Именно в этом кроется главная ошибка: игнорирование тихих, но очень понятных жестов.

Что значит собачья зевота

Если собака зевает не перед сном, а во время ласки или общения — это не милота, а стресс. Так она говорит: "Мне сейчас некомфортно". Не стоит продолжать контакт в этот момент — животное пытается избежать конфликта и мягко показать недовольство.

Обратите внимание на поведение

Есть ещё несколько важных знаков, которые часто остаются незамеченными:

  • Пёс отворачивает голову — он хочет прекратить контакт.
  • Облизывает нос или морду во время игры — это просьба сделать паузу.
  • Виляние хвостом — не всегда означает радость. Если хвост поднят, дрожит, а тело напряжено — собака злится.
  • Но самый тревожный жест — замирание. Если животное внезапно остановилось и пристально уставилось в одну точку, оно на грани атаки. В такой момент нельзя ни кричать, ни трогать собаку — нужно спокойно отступить.

Учимся понимать

Когда вы научитесь читать язык тела своего питомца, ваши отношения с ним выйдут на новый уровень. Ведь собаки говорят с нами — просто немного иначе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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