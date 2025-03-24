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Как превратить квартиру в рай для кота и при этом не потерять диван

2:16
Зоосфера » Кошки

Кошка в доме — это не просто пушистый комочек, а полноправный жилец с собственными правилами. И чаще всего — не самыми бережными к интерьеру. Но можно ли сохранить любимый диван, не запрещая коту быть котом? Оказывается, можно.

Окна под защитой

Кошки обожают наблюдать за миром из окна, но любая муха или птичка может стать причиной опасного прыжка. Стандартная москитная сетка — не преграда для острых когтей.

Выход — специальные сетки с пометкой "антикошка". Они выдерживают вес питомца и его порывы охотника. А во время проветривания лучше не оставлять открытыми створки: в них легко застрять.

Когти — не враг, если…

Кот не портит мебель назло — ему просто нужно точить когти. Поставьте когтеточки в любимых местах животного, и шансы спасти обивку резко повысятся.

Для мебели можно использовать чехлы из сизаля или джута, а в будущем — выбирать ткани, устойчивые к когтям: гладкие, плотные или с акриловой пропиткой.

Туалетный вопрос

Если кот вдруг перестал ходить в лоток — это не мстя, а тревожный звоночек. Возможно, не подошёл лоток, не понравился наполнитель или животное испытывает стресс.

Лоток должен быть просторным и стоять в уединённом, но обозреваемом месте. И помните правило: один кот — два туалета. А если проблема не уходит, лучше показаться ветеринару.

Играть, прыгать, бегать

Когда кот скачет по шкафам и нападает на шторы — он не балуется, он развлекается. Просто ему скучно.

Установите игровой комплекс с полками, домиками, лазами и подвесными игрушками. Рядом с окном — идеальное место: наблюдение за улицей успокоит, а ваза на полке останется цела.

Вода — это важно

Если кот регулярно караулит вас у раковины — значит, он предпочитает проточную воду. Но миска на краю раковины — не выход. Лучше купить фонтанчик с тихой циркуляцией.

Выбирайте стекло или керамику — они не впитывают запахи, в отличие от пластика. И не забывайте регулярно мыть и менять воду.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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