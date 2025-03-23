Если кошка спит на голове, то у неё есть веская причина

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы просыпаетесь с пушистой "шапкой" на голове — не спешите ругать питомца. У кошек на этот счёт есть своя логика, и она не так уж нелепа, как может показаться. Такое поведение — вовсе не каприз, а осознанный выбор. Эксперты выделяют пять основных причин, почему кошки выбирают именно голову хозяина как самое уютное место для сна.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

1. Это самое комфортное место в доме

Да, звучит странно. Но если кошка уселась на вашу голову, значит, все остальные варианты её не устроили. Возможно, в лежанке сквозняк, подоконник холодный, а диван слишком шумный. А ваша голова — стабильно тёплая, мягкая и безопасная. Проверьте, достаточно ли удобно обустроено спальное место питомца.

2. Кошка вас… метит

Некоторые кошки — собственники. Если они чувствуют конкуренцию или просто хотят подчеркнуть свою связь с вами, они могут "отмечать" вас как свою территорию. А что может быть эффектнее, чем спать у вас на голове?

3. Это акт абсолютного доверия

Спать рядом с лицом — особенно уязвимое поведение для животного. Значит, кошка чувствует себя рядом с вами максимально спокойно и уверенно. И выбирает именно вас как самое безопасное существо в доме.

4. Просто холодно

Если в квартире стало прохладно, а батареи ещё не греют как следует, кошка может искать самый тёплый участок. А ваша голова — это источник стабильного тепла, особенно по ночам, когда температура в помещении падает.

5. Ароматы тоже играют роль

Женщины могут чаще сталкиваться с "кошкой на голове" из-за ароматов. Шампуни, кремы, маски для волос — всё это может казаться кошке приятным и притягательным. И не исключено, что она просто хочет понюхать ваш лоб, прежде чем уснуть.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



