Как часто нужно мыть собаку на самом деле — ответ вас удивит

Уход за шерстью — не просто эстетика. Это залог здоровья и комфорта вашего четвероногого друга. Особенно актуально это для владельцев собак с длинной, густой или быстро пачкающейся шерстью. Но даже если вы думаете, что справляетесь на отлично, есть 5 правил, о которых забывают даже самые ответственные хозяева.
Собака может и не бояться воды так, как кошка, но резкое "вторжение" в ванную вызовет стресс. Знакомьте питомца с процессом постепенно: сначала вода, потом душ, потом шампунь. Чем спокойнее вы себя ведёте, тем спокойнее будет и собака.
Прохладная вода — лучший выбор. Она не перегреет кожу и не вызовет дискомфорта. Поэтому сначала отрегулируйте температуру, и только потом зовите любимца.
Даже самый "нежный" человеческий шампунь не подойдёт: другой pH, другая формула. Лучше выбрать специализированное средство из зоомагазина, подходящее под тип шерсти и кожи вашей собаки.
Взрослым собакам достаточно 2-5 "ванных дней" в год. Частые водные процедуры могут нарушить защитный слой кожи и вызвать проблемы.
Если пёс испачкался на прогулке или начал неприятно пахнуть — не ждите очередного "разрешённого" купания. Мыть можно, главное — использовать тёплую воду и подходящее средство.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.