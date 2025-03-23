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Как часто нужно мыть собаку на самом деле — ответ вас удивит

1:43
Зоосфера

Уход за шерстью — не просто эстетика. Это залог здоровья и комфорта вашего четвероногого друга. Особенно актуально это для владельцев собак с длинной, густой или быстро пачкающейся шерстью. Но даже если вы думаете, что справляетесь на отлично, есть 5 правил, о которых забывают даже самые ответственные хозяева.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

1. К водным процедурам нужно приучать

Собака может и не бояться воды так, как кошка, но резкое "вторжение" в ванную вызовет стресс. Знакомьте питомца с процессом постепенно: сначала вода, потом душ, потом шампунь. Чем спокойнее вы себя ведёте, тем спокойнее будет и собака.

2. Температура воды — не по ощущениям, а по правилам

Прохладная вода — лучший выбор. Она не перегреет кожу и не вызовет дискомфорта. Поэтому сначала отрегулируйте температуру, и только потом зовите любимца.

3. Шампунь — только собачий

Даже самый "нежный" человеческий шампунь не подойдёт: другой pH, другая формула. Лучше выбрать специализированное средство из зоомагазина, подходящее под тип шерсти и кожи вашей собаки.

4. Мойте не чаще, чем нужно

Взрослым собакам достаточно 2-5 "ванных дней" в год. Частые водные процедуры могут нарушить защитный слой кожи и вызвать проблемы.

5. Но если нужно — мойте!

Если пёс испачкался на прогулке или начал неприятно пахнуть — не ждите очередного "разрешённого" купания. Мыть можно, главное — использовать тёплую воду и подходящее средство.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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