Пауки оказались не такими уж одиночками — вот что показало исследование

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оказывается, даже паукам нужно общество. К такому выводу пришли французские учёные после серии необычных наблюдений. Согласно результатам нового исследования, длительное одиночество делает пауков агрессивнее.

Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паук

Раньше энтомологи знали, что молодые пауки тянутся друг к другу. Но по мере взросления поведение резко меняется — взрослые особи становятся нетерпимыми к сородичам. Почему так происходит — долгое время оставалось загадкой.

Чтобы разобраться, учёные решили понаблюдать за поведением пауков в разных условиях. Они объединили взрослых особей и поселили их вместе на 5 дней.

Результат удивил: спустя время пауки становились заметно спокойнее и терпимее друг к другу.

Другую группу изолировали — каждого паука поселили отдельно. Именно эти "одиночки" вели себя особенно агрессивно. Исследователи предполагают, что именно социальная изоляция формирует нетерпимость, а не наоборот, как считалось раньше.

Также в ходе эксперимента выяснилось, что по мере взросления пауки становятся более подвижными. Это позволяет им искать новые условия для жизни — и, возможно, избегать агрессивных сородичей, если те тоже жили в изоляции.

Так что пауки — вовсе не такие одиночки, какими мы их привыкли считать. Даже этим молчаливым существам нужно немного общения.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.

