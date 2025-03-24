Когда собака становится опасной для семьи — тревожные признаки

Бешенство — одно из самых смертельно опасных вирусных заболеваний. Болезнь быстро прогрессирует и почти всегда заканчивается летально, если вовремя не принять меры.
По словам ветеринаров, основная защита — это профилактика. Вот ключевые правила, которые должен знать каждый:
1. Не трогайте диких животных
Даже если зверёк кажется дружелюбным, это тревожный сигнал. Насторожить должно:
Так ведут себя инфицированные животные — контакт с ними смертельно опасен.
2. Вакцинируйте домашних питомцев
Собаки и кошки должны проходить вакцинацию от бешенства ежегодно, даже если не выходят на улицу. Вирус может принести домой любой — на обуви, через открытую дверь, при случайном контакте.
3. Следите за поведением питомца
Первые признаки заражения могут быть неочевидны, но стоит насторожиться, если:
Когда болезнь переходит в активную фазу, питомец может попытаться укусить даже самого близкого человека.
В случае укуса — немедленно обращайтесь к врачу. Здесь важна каждая минута.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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