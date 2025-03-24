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Когда собака становится опасной для семьи — тревожные признаки

1:29
Зоосфера

Бешенство — одно из самых смертельно опасных вирусных заболеваний. Болезнь быстро прогрессирует и почти всегда заканчивается летально, если вовремя не принять меры.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

По словам ветеринаров, основная защита — это профилактика. Вот ключевые правила, которые должен знать каждый:

1. Не трогайте диких животных

Даже если зверёк кажется дружелюбным, это тревожный сигнал. Насторожить должно:

  • отсутствие страха перед людьми;
  • слишком ласковое или, наоборот, агрессивное поведение;
  • попытки приблизиться или напасть.

Так ведут себя инфицированные животные — контакт с ними смертельно опасен.

2. Вакцинируйте домашних питомцев

Собаки и кошки должны проходить вакцинацию от бешенства ежегодно, даже если не выходят на улицу. Вирус может принести домой любой — на обуви, через открытую дверь, при случайном контакте.

3. Следите за поведением питомца

Первые признаки заражения могут быть неочевидны, но стоит насторожиться, если:

  • кошка внезапно становится агрессивной;
  • собака теряет аппетит, прячется, проявляет тревожность;
  • появляется повышенное слюноотделение;
  • животное грызёт несъедобные предметы.

Когда болезнь переходит в активную фазу, питомец может попытаться укусить даже самого близкого человека.

В случае укуса — немедленно обращайтесь к врачу. Здесь важна каждая минута.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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