Кто на самом деле умнее — кошка или собака? Вот что выяснилось

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Долгое время ученые определяли уровень интеллекта животных по числу нейронов в их мозге. Считалось, что чем их больше — тем умнее существо.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака и кошка

По этой логике кошки выигрывали у собак: предыдущие исследования утверждали, что у мурлык около 300 миллионов нейронов, в то время как у псов — лишь 160 миллионов.

Но новое масштабное исследование полностью изменило представление о "мозгах" домашних любимцев.

Учёные изучили представителей 8 видов плотоядных: от хорьков и енотов до кошек, собак, гиен, львов и даже бурых медведей. Их цель — выяснить, действительно ли у хищников больше нейронов, чем у их добычи, и как это связано с интеллектом.

Результаты оказались неожиданными.

Оказалось, что у собак — около 530 миллионов нейронов, а не 160, как считалось раньше. А у кошек, напротив, цифра осталась прежней — около 250-300 миллионов. Таким образом, именно собаки оказались "нейронными чемпионами" среди домашних животных.

Учёные отмечают, что интеллект — это не просто цифры и количество клеток. Но большое число нейронов в коре головного мозга указывает на способность к сложному мышлению, обучению и гибкому поведению.

Собаки, скорее всего, действительно умнее кошек. Хотя кошки могут и не согласиться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



