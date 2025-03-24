Самые дорогие породы котов: не каждая мурлыка по карману

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — одни из самых популярных домашних животных на планете. Но среди пушистых мурлык есть настоящие "золотые экземпляры". Некоторые породы стоят как подержанный автомобиль — всё из-за редкости, необычного внешнего вида и генетики, в которой замешаны дикие хищники.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Вот список самых дорогих пород кошек в мире — цены, происхождение и характер:

1. Саванна — до $22 000

Настоящая звезда среди гибридов: смесь домашней кошки и сервала. Умна, красива, грациозна и ведёт себя больше как собака. Минимальная цена — $4 000.

2. Чаузи — $8 000-10 000

Потомок абиссинской кошки и болотной рыси. Очень активна, требует внимания, скучает в одиночестве. Хорошо ладит с другими животными, особенно с собаками.

3. Као-мани — $7 000-10 000

Древняя тайская порода с белоснежной шерстью и выразительными глазами. Считается символом удачи, особенно на родине.

4. Сафари — $4 000-10 000

Редкая и эффектная порода — результат скрещивания домашней кошки и дикого южноамериканского кота. Внешность — от дикой природы, характер — домашний.

5. Бенгальская кошка — $1 000-4 000

Пожалуй, самая известная из гибридов: потомок азиатской леопардовой кошки. Общительная, ласковая, прекрасно уживается с собаками.

6. Американский керл — $1 000-3 000

Отличается загнутыми назад ушами и мягким характером. Очень преданная и не любит шум — идеальна для спокойного дома.

7. Тойгер — около $3 000

Выглядит как мини-тигр, весит до 10 кг. Выведена недавно, но уже покоряет сердца своим спокойствием и экзотичной внешностью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



