Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глядите кошке в глаза? Вот почему лучше так не делать
Ждуны в подвалах и дроны на оптоволокне: с чем сталкиваются связисты Ахмата в Судже
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

Один бытовой прибор может довести собаку до паники — вы точно его используете

1:30
Зоосфера

Некоторые звуки доводят собак до паники, и дело не только в фейерверках. Есть один бытовой прибор, которым мы пользуемся почти ежедневно, не догадываясь, что он вызывает у питомца сильный стресс.

Доберман
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Доберман

Речь о фене. Да-да, обычный фен для волос — частая причина тревожного поведения у собак. Они гораздо чувствительнее к шумам, чем мы, и звук работающего прибора может восприниматься ими как угроза.

Вы когда-нибудь замечали, что пёс прячется или начинает метаться по комнате, как только вы включаете фен? Многие владельцы даже не связывают это поведение с устройством. Между тем, животное испытывает реальный дискомфорт.

Что делать? Отказываться от фена необязательно — достаточно соблюдать простые меры предосторожности:

  • не сушите волосы в присутствии собаки;

  • выбирайте отдельную комнату и закрывайте дверь;

  • если есть возможность — подождите, пока питомец уйдёт в другую часть квартиры.

Так вы снизите уровень шума и избавите собаку от ненужного беспокойства.

Собаки не могут сказать словами, что им неприятно. Но они подают сигналы — взгляд, поза, беспокойство. Важно научиться их слышать и уважать границы своего питомца. Иногда забота — это просто чуть больше внимания к мелочам.

Если вы раньше не задумывались о влиянии бытовых звуков на животное — самое время начать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья
Зарубежное кино
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Вызов ВКС РФ. Что будет, если армия Украины получит шведские летающие радары Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус
США предложат Турции сделку: F-35 в обмен на отказ от С-400
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.