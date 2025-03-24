Один бытовой прибор может довести собаку до паники — вы точно его используете

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые звуки доводят собак до паники, и дело не только в фейерверках. Есть один бытовой прибор, которым мы пользуемся почти ежедневно, не догадываясь, что он вызывает у питомца сильный стресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Доберман

Речь о фене. Да-да, обычный фен для волос — частая причина тревожного поведения у собак. Они гораздо чувствительнее к шумам, чем мы, и звук работающего прибора может восприниматься ими как угроза.

Вы когда-нибудь замечали, что пёс прячется или начинает метаться по комнате, как только вы включаете фен? Многие владельцы даже не связывают это поведение с устройством. Между тем, животное испытывает реальный дискомфорт.

Что делать? Отказываться от фена необязательно — достаточно соблюдать простые меры предосторожности:

не сушите волосы в присутствии собаки;

выбирайте отдельную комнату и закрывайте дверь;

если есть возможность — подождите, пока питомец уйдёт в другую часть квартиры.

Так вы снизите уровень шума и избавите собаку от ненужного беспокойства.

Собаки не могут сказать словами, что им неприятно. Но они подают сигналы — взгляд, поза, беспокойство. Важно научиться их слышать и уважать границы своего питомца. Иногда забота — это просто чуть больше внимания к мелочам.

Если вы раньше не задумывались о влиянии бытовых звуков на животное — самое время начать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

