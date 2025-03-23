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Мейн-куны и их слабое место: почему внешность бывает обманчива

3:13
Зоосфера » Кошки

Мейн-куны — настоящие гиганты в мире кошек. Их мощная внешность, густая шерсть и добродушный характер влюбляют в себя с первого взгляда. Однако за этим великолепием скрываются уязвимые стороны: именно эта порода склонна к ряду серьёзных заболеваний, связанных с наследственностью.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Давайте разберёмся, с какими болезнями чаще всего сталкиваются владельцы мейн-кунов и как можно помочь питомцу сохранить здоровье.

Сердце под угрозой

Одно из самых опасных заболеваний мейн-кунов — гипертрофическая кардиомиопатия (HCM). При этом недуге утолщаются стенки сердечной мышцы, и сердце теряет эластичность. Внешне это проявляется в одышке, быстрой утомляемости и нарушении дыхания — особенно после активности. На поздних стадиях болезнь может привести к тромбоэмболии и даже сердечной недостаточности.

Полностью вылечить HCM нельзя, но регулярные обследования, правильно подобранная медикаментозная терапия и умеренные физические нагрузки позволяют значительно продлить жизнь питомца.

Скрытая угроза — анемия

PKdef-cat — наследственное заболевание, вызванное мутацией гена PKLR. В результате организм не может синтезировать стабильный фермент пируваткиназу, и у кошки развивается хроническая гемолитическая анемия. Признаки: слабость, бледные дёсны, снижение активности.

Наиболее тяжёлое последствие — серьёзная анемия, которая может вызвать сбои в работе внутренних органов. Полного излечения нет, но ветеринарная поддержка, витамины и иногда переливание крови позволяют контролировать болезнь.

Потеря движений — спинальная атрофия

Спинальная мышечная атрофия (SMA) у мейн-кунов — ещё одно наследственное заболевание. Из-за мутации в гене LIX1 происходит разрушение нейронов, отвечающих за движение. Первые признаки — неуклюжесть, слабость в лапах, затруднённые прыжки.

Лекарства, замедляющие течение SMA, не существуют, но мягкая физиотерапия, витамины и контроль боли помогают улучшить качество жизни. Ранняя диагностика играет ключевую роль.

Уязвимые суставы и глаза

Крупный вес мейн-кунов делает их подверженными дисплазии суставов — суставы не формируются должным образом, появляются боли и хромота. Решение: физиотерапия, противовоспалительные препараты, иногда — операция.

Также распространён заворот век: веко заворачивается внутрь и травмирует глаз, вызывая воспаление и раздражение. В тяжёлых случаях возможны проблемы со зрением. Требуется хирургическая коррекция и дальнейшее наблюдение.

Как защитить любимца

Генетика — не приговор. Регулярные обследования, своевременная диагностика и грамотный уход помогут мейн-куну оставаться активным и счастливым долгие годы. А значит — радовать вас своим мягким урчанием и ласковым взглядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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