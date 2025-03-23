Этот бытовой прибор вызывает стресс у вашей собаки: вы его используете каждый день

Фейерверки, гром и салюты — всё это давно известно как источник страха у собак. Но есть и менее очевидные звуки, которые ежедневно вызывают у домашних питомцев стресс. Причём их источник — прямо у вас дома.
Обычный фен. Да-да, тот самый, которым вы, возможно, сушите волосы каждое утро.
Пока вы заняты уходом за собой, ваш четвероногий друг может в это время прятаться под диван от ужаса. Громкий, резкий и непонятный шум фена звучит для собаки как тревожный сигнал. Особенно если устройство работает рядом с ней.
Многие владельцы даже не задумываются, насколько пугающим может быть этот звук. Но теперь, зная об этом, вы сможете бережнее относиться к своему любимцу.
Сразу возникает логичный вопрос: что же делать, если фен всё-таки необходим? Отказаться от его использования невозможно — это важный элемент повседневной гигиены.
Хорошая новость: есть простой способ избежать лишнего стресса для собаки.
Маленькие шаги — большое облегчение. Ваш питомец может не сказать, что ему страшно, но вы точно увидите, как он станет спокойнее, если соблюдать эти простые правила.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.