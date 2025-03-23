Этот бытовой прибор вызывает стресс у вашей собаки: вы его используете каждый день

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Фейерверки, гром и салюты — всё это давно известно как источник страха у собак. Но есть и менее очевидные звуки, которые ежедневно вызывают у домашних питомцев стресс. Причём их источник — прямо у вас дома.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Собака воет

О чём речь

Обычный фен. Да-да, тот самый, которым вы, возможно, сушите волосы каждое утро.

Пока вы заняты уходом за собой, ваш четвероногий друг может в это время прятаться под диван от ужаса. Громкий, резкий и непонятный шум фена звучит для собаки как тревожный сигнал. Особенно если устройство работает рядом с ней.

Многие владельцы даже не задумываются, насколько пугающим может быть этот звук. Но теперь, зная об этом, вы сможете бережнее относиться к своему любимцу.

Отказываться от фена не нужно

Сразу возникает логичный вопрос: что же делать, если фен всё-таки необходим? Отказаться от его использования невозможно — это важный элемент повседневной гигиены.

Хорошая новость: есть простой способ избежать лишнего стресса для собаки.

Что делать, чтобы не пугать питомца:

Во время сушки волос находитесь в комнате с закрытой дверью.

Убедитесь, что собака находится в другой комнате, также с плотно закрытой дверью.

Постарайтесь не включать фен в её присутствии, особенно если у неё уже были признаки тревожности.

Маленькие шаги — большое облегчение. Ваш питомец может не сказать, что ему страшно, но вы точно увидите, как он станет спокойнее, если соблюдать эти простые правила.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

