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Хорёк против кошки: кто победит в доме

2:09
Зоосфера

Хорьки — милые, подвижные и харизматичные животные, которые давно перестали быть исключительно дикими. Они быстро адаптировались к жизни с человеком и теперь часто становятся домашними любимцами. Но, несмотря на очаровательную внешность, этот зверёк подходит далеко не каждому.

хорек
Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
хорек

Что нужно знать перед тем, как завести хорька

  1. Неоднозначные отношения с кошками

Предсказать, как кошка отреагирует на хорька, невозможно. Некоторые животные начинают выяснять, кто в доме главный, устраивая настоящие бои. Другие могут попросту игнорировать друг друга. Самый благоприятный вариант — когда они росли вместе с детства и воспринимают друг друга как друзей. Если кошка в доме уже есть, лучше взвесить все риски.

  1. Не каждая собака станет другом

Хорёк по натуре лидер, и с собаками у него складываются отношения не всегда гладко. Лучше всего уживается с пастушьими породами — они терпеливы и не склонны к агрессии. А вот с декоративными собаками возможны конфликты: хорёк будет провоцировать и задирать. С охотничьими породами совместное проживание опасно — инстинкты могут взять верх.

  1. Настоящие соня

Если вы проводите много времени вне дома, хорёк — отличный выбор. Он спит до 18 часов в сутки и вряд ли заметит ваше отсутствие. Главное — обеспечить ему безопасное пространство и игрушки на время бодрствования.

  1. Не лучший вариант для семей с малышами

Маленькие дети часто не понимают границ. Хорёк не будет терпеть постоянное внимание, и может укусить или поцарапать. А вот с детьми постарше, которые умеют бережно играть, у него могут сложиться отличные отношения.

  1. Запах — это важно

У хорьков есть характерный запах, который далеко не всем приятен. Удаление пахучих желёз — спорная и вредная для здоровья процедура. Поэтому прежде чем завести зверька, стоит навестить заводчика и понять: комфортно ли вам находиться рядом с этим "ароматом".

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорьков, к этому же роду хищников относятся европейская норка, ласка, горностай и длиннохвостая ласка.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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