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Эта порода собак может довести до слёз… и от смеха, и от отчаяния

2:20
Зоосфера

Таксы покоряют своими короткими лапками, удлинённым телом и умильной мордочкой. Но за этим милым обликом скрывается настоящая маленькая личность — с характером, амбициями и сильными охотничьими инстинктами.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Маленький пёс — большое упрямство

Такса может показаться декоративной собачкой, но на самом деле это крепкий, мускулистый охотник с мощными челюстями. Эти псы стремятся к доминированию, любят контролировать ситуацию и не прочь устроить маленький бунт, если что-то идёт не по их плану.

Важно: никогда не берите таксу за загривок. А если в доме есть другие собаки, желательно, чтобы они были примерно такого же размера — крупные питомцы могут случайно нанести вред.

Особенности щенячьего возраста

Такса в детстве особенно уязвима. Нельзя позволять вставать на задние лапы — это опасно для позвоночника. Прыжки и бег до укрепления мускулатуры — тоже под запретом. Выгуливать малыша можно только после всех необходимых прививок.

Когда щенок подрастёт, прогулки должны стать регулярными: утром, вечером и хотя бы раз днём. Минимум по 30 минут. Это сделает питомца социализированным, чистоплотным и менее склонным к шалостям.

Поведение: смешное, но требующее внимания

Таксы обожают внимание и умеют его добиваться: могут таскать игрушки, грызть косточки, утаскивать тапки. А ещё - шалить. Например, если рядом есть курятник, будьте бдительны: охотничий инстинкт может взять верх, и тогда — ущерб, извинения и компенсации соседям.

Если пёс долго не возвращается с прогулки — не игнорируйте. Возможно, он что-то задумал.

Купание и уход

Таксы по-разному относятся к воде: одни любят плавать, другие — категорически нет. Мыть можно раз в 2-3 месяца с мягким шампунем (детским или ветеринарным). Частые водные процедуры — только без моющих средств, чтобы не пересушить кожу.

Подумайте, прежде чем брать щенка

Эта порода требует понимания и заботы. Ошибки в уходе могут обернуться не только проблемами с поведением, но и серьёзными последствиями для здоровья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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