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Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить

2:06
Зоосфера

С первыми лучами весеннего солнца у котов просыпаются не только чувства, но и инстинкты. Они начинают громко мяукать и метить территорию, причиняя немало хлопот хозяевам. Но с этим можно справиться — главное, выбрать подходящий способ.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Кастрация: радикально, но эффективно

Если вы хотите, чтобы кот был просто ласковым и спокойным домашним любимцем, кастрация — самый простой и надёжный выход. Процедуру проводят в любой ветклинике, оптимальный возраст — 7-8 месяцев, до первой вязки. После неё кот, как правило, перестаёт метить раз и навсегда.

А вот если кот уже познал "кошачью любовь", операция может не дать результата — инстинкты уже закреплены, и животное продолжит отмечать углы.

Без операций: методы убеждения

Не хотите прибегать к хирургии? Тогда остаётся вариант поведенческой коррекции. Застали кота на "месте преступления" — действуйте сразу. Возьмите его за холку и поднимите: так кошки определяют, кто сильнее. Держите крепко, он может сопротивляться.

Смотрите в глаза, шипите, можно слегка постучать по бокам пальцем — не больно, но ощутимо. Такой "ритуал доминирования" сигнализирует коту, что в доме главный — вы. После этого важно смыть его метку и оставить свой запах: подойдёт ваша ношеная одежда или одеколон.

Иногда процедуру нужно повторить, но со временем кот перестанет метить — он поймёт, что территорию уже "заняли".

А если метит чужой кот?

Если соседский усатый регулярно "помечает" вашу дверь, лучшее — перехватить его и проделать ту же процедуру. Не получается? Тогда переходите к химии.

В зоомагазинах есть средства, устраняющие запах кошачьих меток. А можно сделать состав дома: смешайте уксус, лимонный сок (или перекись), немного йода и марганцовки. Главное — тщательно обработать место, чтобы запаха не осталось.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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