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Маленький, да удаленький: секрет популярности корги

2:06
Зоосфера

Корги стали всемирно известными благодаря британской королевской семье: королева Елизавета II не расставалась с этими милыми коротколапыми псами, породив волну любви к породе по всему миру.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Почему корги покорили миллионы?

За свою грациозную внешность и добродушный характер. Хотя цена на щенка от титулованных заводчиков может достигать десятков тысяч долларов, даже более доступные представители породы сохраняют главные черты характера.

Корги — не просто декоративная собака

  1. Это настоящая мини-овчарка. Когда-то корги пасли скот, несмотря на свои небольшие размеры. Характер у них — рабочий: активные, внимательные, смелые.

  2. Эти собаки сторожили дворы, отгоняли диких зверей, реагировали на малейший шорох. У них чуткий сон и развитый инстинкт охраны.

  3. Существует красивая легенда: феи подарили корги людям в благодарность за бережное отношение к природе. Когда же феи поняли, что люди могут быть жестоки, забирать собак уже не стали — те слишком привязались к своим новым хозяевам.

Удивительные особенности породы

— У корги плотная, водоотталкивающая шерсть, защищающая от холода и ветра. Уход за ней несложен: вычесывание в период линьки — и никаких проблем.

— Корги ценили даже викинги — суровые воины северных морей. Они высоко оценили способности этих малышей охранять дом и пасти стада.

— Порода имеет древние корни — её история насчитывает около трёх тысяч лет.

— Эти собаки обладают независимым характером, могут самостоятельно принимать решения и при этом остаются невероятно преданными своему человеку.

Королевские собаки с тысячелетней историей

Недаром королева Елизавета II держала у себя около 30 корги. Эти собаки покоряют не только внешностью, но и характером: смелые, умные, верные и активные — идеальный компаньон на каждый день.

Уточнения

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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