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Самая ласковая порода: мифы и правда о сфинксах

2:12
Зоосфера

Сфинксы — порода, которая точно не останется незамеченной. Лишённые привычной шерсти, они поражают внешностью и вызывают массу эмоций: от восхищения до недоумения. Но стоит познакомиться с этими кошками ближе — и равнодушным остаться невозможно.

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Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Генетическая загадка с добрым сердцем

Несмотря на экзотичный облик, сфинксы появились не благодаря селекционерам, а в результате генетического сбоя. Их кожа покрыта тончайшим пушком, почти невидимым глазу. Именно поэтому создаётся впечатление полной лысости.

Но за необычной внешностью скрывается удивительно ласковый и контактный характер. Сфинксы обожают людей, радуются гостям, ладят с детьми и даже с собаками. Чем больше общения — тем счастливее питомец.

Характер и потребности

Эти кошки — не те, кто будет лениво валяться на подоконнике весь день. Сфинксы обожают активность, игры и внимание. Они всегда рядом: на коленях, на плече, в кровати. Это настоящие компаньоны, которым жизненно важно быть рядом с человеком.

Если вы работаете вне дома, позаботьтесь о развлечениях для питомца: игрушки, когтеточки, игровые комплексы — всё это поможет скрасить одиночество.

Особенности ухода

Отсутствие шерсти — не только внешняя особенность, но и причина регулярных купаний. Кожа сфинкса выделяет жир, который без шерстяного покрова остаётся на поверхности. Поэтому водные процедуры — важная часть ухода.

Холод — ещё один враг. Эти кошки плохо переносят пониженную температуру, так что тёплый дом — обязательное условие.

Цена и выбор

Стоимость котёнка зависит от родословной и уровня питомника. Животное от проверенного заводчика — это не только подтверждённое происхождение, но и гарантия здоровья. Серьёзные заводчики следят за генетикой и не допускают разведения с дефектами.

Сфинкс подойдёт тем, кто ищет преданную, активную и необычную кошку — с характером, полным любви и привязанности.

Уточнения

Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. "душительница" — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса "шепсес анх" — "живой образ") — зооморфное мифическое существо.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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