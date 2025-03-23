Кошка царапает стены и диван? Рассказываем, что делать

Кошка способна наполнить дом уютом, но нередко этот уют страдает — от поцарапанных стен, испорченных диванов или свежих обоев. Однако в таких поступках нет ни злого умысла, ни мести.
Это природная необходимость. Когти помогают кошке охотиться, обороняться, взбираться на высоту. Поддержание их в форме — часть инстинкта выживания. Но не только.
На лапах у кошки между пальцами расположены железы, которые выделяют феромоны. Оставляя царапины, она ещё и метит территорию.
Кроме того, точение когтей — кошачья гимнастика, способ поддерживать мышцы и суставы в тонусе. А ещё - способ справляться со стрессом: при этом в мозгу вырабатываются эндорфины, гормоны счастья.
Поставьте когтеточку. Желательно — рядом со спальным местом кошки. В зоомагазинах есть варианты от простых досок до многоуровневых комплексов. Лучше выбирать материал, похожий на обивку мебели.
Используйте отвлекающие средства. Если кошка царапает стену, прикрепите на это место ковролин или настенную когтеточку. Мебель можно защитить двусторонним скотчем, фольгой или пузырчатой плёнкой.
Запрещайте — но без жестокости. Застали кошку за делом — хлопните в ладоши, скажите строго "нельзя", пошипите или пошумите банкой с монетками. Также помогает ультразвуковой свисток.
Создайте условия, при которых кошке не захочется царапать. Например, не используйте в интерьере материалы, приятные для заточки когтей: тканевые обои, дешёвые обивочные ткани. Лучше подойдут панели, ламинат, искусственная замша или тефлоновая ткань.
Используйте спреи. Цитрусовые масла и настойка перца — отличные отпугиватели. А чтобы привлечь к когтеточке, пригодятся кошачья мята, валериана или специальные ароматизаторы.
Можно подстригать когти специальным инструментом, но только если кошка живёт дома. Уличным животным это противопоказано — без когтей они беззащитны.
А вот операция по удалению когтевых фаланг — крайне жестока. Она делает кошку инвалидом, может спровоцировать агрессию и проблемы с поведением. Лучше терпение и любовь, чем травмы и стресс.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.