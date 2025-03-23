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Кошка царапает стены и диван? Рассказываем, что делать

2:36
Зоосфера

Кошка способна наполнить дом уютом, но нередко этот уют страдает — от поцарапанных стен, испорченных диванов или свежих обоев. Однако в таких поступках нет ни злого умысла, ни мести.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Зачем кошка точит когти?

Это природная необходимость. Когти помогают кошке охотиться, обороняться, взбираться на высоту. Поддержание их в форме — часть инстинкта выживания. Но не только.

На лапах у кошки между пальцами расположены железы, которые выделяют феромоны. Оставляя царапины, она ещё и метит территорию.

Кроме того, точение когтей — кошачья гимнастика, способ поддерживать мышцы и суставы в тонусе. А ещё - способ справляться со стрессом: при этом в мозгу вырабатываются эндорфины, гормоны счастья.

Как отучить кошку портить мебель и обои?

  1. Поставьте когтеточку. Желательно — рядом со спальным местом кошки. В зоомагазинах есть варианты от простых досок до многоуровневых комплексов. Лучше выбирать материал, похожий на обивку мебели.

  2. Используйте отвлекающие средства. Если кошка царапает стену, прикрепите на это место ковролин или настенную когтеточку. Мебель можно защитить двусторонним скотчем, фольгой или пузырчатой плёнкой.

  3. Запрещайте — но без жестокости. Застали кошку за делом — хлопните в ладоши, скажите строго "нельзя", пошипите или пошумите банкой с монетками. Также помогает ультразвуковой свисток.

  4. Создайте условия, при которых кошке не захочется царапать. Например, не используйте в интерьере материалы, приятные для заточки когтей: тканевые обои, дешёвые обивочные ткани. Лучше подойдут панели, ламинат, искусственная замша или тефлоновая ткань.

  5. Используйте спреи. Цитрусовые масла и настойка перца — отличные отпугиватели. А чтобы привлечь к когтеточке, пригодятся кошачья мята, валериана или специальные ароматизаторы.

Что ещё можно сделать?

Можно подстригать когти специальным инструментом, но только если кошка живёт дома. Уличным животным это противопоказано — без когтей они беззащитны.

А вот операция по удалению когтевых фаланг — крайне жестока. Она делает кошку инвалидом, может спровоцировать агрессию и проблемы с поведением. Лучше терпение и любовь, чем травмы и стресс.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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