Соседи жалуются на лай? Вот как решить проблему навсегда

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы приходите с работы — и вместо тёплого приёма слышите оглушительный лай. А ещё - на прохожих, на соседей, на каждый шорох. Знакомо? Проблема в том, что воспитанию собаки когда-то не уделили достаточно внимания. Но это можно исправить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Почему собака лает?

Для неё лай — не каприз и не способ вас раздражать. Это её способ общения. Она не умеет говорить, но очень хочет быть услышанной. Поэтому и использует то, что ей доступно — голос.

Как отучить собаку лаять по пустякам?

Раньше к решению проблемы подходили жестко. Использовали электрошоковые ошейники, которые били током каждый раз, когда пёс подавал голос. Сегодня это признано негуманным методом. Такой подход не создаёт доверия — он калечит не только психику, но и отношения с животным.

Если вам советуют такие ошейники — забудьте. Даже рассматривать их не стоит.

Рабочий метод один — и он основан на доверии

Современные кинологи используют принцип положительного подкрепления. Всё просто:

Собака начинает лаять.

Вы спокойно даёте команду: "Фу" или "Нельзя".

Как только пёс замолчал — сразу же поощрите его лакомством.

Таким образом у него формируется ассоциация: тишина = похвала и вкусняшка. Для поощрения подойдут специальные лакомства, которые продаются в зоомагазинах.

А если собака не реагирует?

Иногда привычка лаять укоренилась настолько, что команда не срабатывает. Тогда допустимо лёгкое телесное воздействие — не агрессия, а чёткий сигнал. Например, два-три лёгких щелчка по носу. Это не больно, но даст понять: такое поведение нежелательно.

Главное — последовательность и терпение

Отучить собаку лаять можно. Не с первого раза, но при регулярной работе результат обязательно будет. И лай, который раздражал всех вокруг, исчезнет — потому что вы научили собаку понимать, когда говорить, а когда — молчать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

