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Секрет собачьей агрессии: что влияет сильнее — гены или воспитание

2:12
Зоосфера

Почему одна собака радостно виляет хвостом незнакомцу, а другая — настороженно рычит у забора? Всё дело не в том, "злая" она или "добрая", а в инстинктах.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Агрессия — это не характеристика характера, а защитный механизм. У всех животных, включая собак, есть то, что они считают своим: территория, еда, человек. И если возникает угроза — включается инстинкт.

Порода имеет значение, но не всё решает

Собаки выводились под конкретные задачи. Например, голден ретриверов столетиями отбирали для деликатной работы — приносить охотничью добычу, не повредив её. Агрессия была нежелательной: малейший укус портил бы результат.

Наоборот, доберманы создавались как охранники — им нужно было уметь жёстко обозначить границы и реагировать быстро. В таких породах сильнее развиты инстинкты защиты.

Но всё не так однозначно

Даже в рамках одной породы собаки могут быть разными. Один ротвейлер мирно лежит рядом с гостем, другой — внимательно следит за каждым движением. Почему так? Всё дело в сочетании:

  • генетики,

  • условий воспитания,

  • личного опыта.

Щенок, которого любили и не били, с меньшей вероятностью увидит угрозу в каждом прохожем. А вот пёс, выросший на цепи и регулярно слышавший крик — может среагировать агрессивно даже на безобидную ситуацию.

Собаки не рождаются "злыми"

Они становятся такими — под влиянием среды и отношения людей. Да, у некоторых пород выше порог тревожности или склонность защищать, но это не приговор. Всё можно направить в мирное русло через обучение и доверие.

Выбирая собаку, думайте не только о внешности

История породы, её природные инстинкты, особенности поведения — всё это важно учитывать. Но ещё важнее — быть готовым работать с питомцем, обучать и понимать его.

Потому что даже самая ласковая собака может зарычать, если почувствует угрозу для своей семьи. И это не злость — это любовь, выраженная в защите.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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