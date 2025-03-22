Этот популярный питомец — плохой выбор для ребёнка. Вот почему

Стоит ли заводить кролика в качестве домашнего питомца для ребёнка? Ветеринарная медсестра Джейд считает, что это не лучшая идея.
Кролики выглядят мило и часто ассоциируются с добрыми детскими персонажами из сказок и мультфильмов. Однако на деле их содержание гораздо сложнее, чем кажется.
Эти животные требуют тщательного ухода, а при неправильном содержании могут быстро заболеть и даже умереть.
"Кролики — это очень сложные в содержании животные. Они требуют особого ухода, питания, большого пространства и постоянного внимания. Если они заболеют, их состояние может резко ухудшиться, и без срочной помощи ветеринара, они могут погибнуть всего за 24 часа", — объяснила ветеренар, Джейд Смит в своих соц сетях.
По словам Джейд, уход за кроликом включает:
Джейд отмечает, что многие заводят кроликов, не осознавая всей ответственности. Дети быстро теряют интерес, и животные оказываются в крошечных клетках или вовсе в приютах.
"Часто родители отдают кроликов в приюты, потому что ребёнку стало скучно или он не смог обеспечить надлежащий уход". — объясняет Джейд.
Королевский колледж ветеринаров подтверждает, что кроликам необходима вакцинация, особенно против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни (RHD). Без неё болезнь может развиваться стремительно и привести к летальному исходу.
Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка,) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.