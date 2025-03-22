Этот популярный питомец — плохой выбор для ребёнка. Вот почему

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1:59
Зоосфера

Стоит ли заводить кролика в качестве домашнего питомца для ребёнка? Ветеринарная медсестра Джейд считает, что это не лучшая идея.

Семья
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Семья

Почему кролики — не идеальные питомцы для детей

Кролики выглядят мило и часто ассоциируются с добрыми детскими персонажами из сказок и мультфильмов. Однако на деле их содержание гораздо сложнее, чем кажется.

Эти животные требуют тщательного ухода, а при неправильном содержании могут быстро заболеть и даже умереть.

"Кролики — это очень сложные в содержании животные. Они требуют особого ухода, питания, большого пространства и постоянного внимания. Если они заболеют, их состояние может резко ухудшиться, и без срочной помощи ветеринара, они могут погибнуть всего за 24 часа", — объяснила ветеренар, Джейд Смит в своих соц сетях.

Основные трудности содержания кроликов

По словам Джейд, уход за кроликом включает:

  • Дорогостоящие ежегодные прививки (от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни),
  • Профилактические осмотры каждые 6 месяцев,
  • Специальное питание и уход за зубами,
  • Развлечения и достаточное пространство,
  • Содержание минимум в паре, так как кролики — социальные животные.

Частые ошибки владельцев

Джейд отмечает, что многие заводят кроликов, не осознавая всей ответственности. Дети быстро теряют интерес, и животные оказываются в крошечных клетках или вовсе в приютах.

"Часто родители отдают кроликов в приюты, потому что ребёнку стало скучно или он не смог обеспечить надлежащий уход". — объясняет Джейд.

Королевский колледж ветеринаров подтверждает, что кроликам необходима вакцинация, особенно против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни (RHD). Без неё болезнь может развиваться стремительно и привести к летальному исходу.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка,) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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