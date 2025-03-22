Победитель найден! Самая интеллектуальная порода среди всех

Часто говорят, что самые умные собаки — это бордер-колли или лабрадоры. Однако новое исследование ученых из Хельсинкского университета показало, что на самом деле лидер в интеллекте среди собак — совсем другая порода.
С 2016 по 2022 год ученые протестировали более 1000 собак разных пород, оценивая их когнитивные и поведенческие способности. Тесты включали:
Одним из главных испытаний стало преодоление V-образного прозрачного забора. Оно проверяло, насколько быстро собака может найти альтернативный путь, а не пытаться пройти через преграду напрямую.
Абсолютным чемпионом стала бельгийская овчарка малинуа. Эта порода блестяще справилась с большинством задач, демонстрируя гибкость мышления и способность адаптироваться к сложным ситуациям.
Другие породы показали себя по-разному. Например:
Несмотря на важность породы, исследователи подчеркивают, что каждая собака уникальна. Уровень интеллекта может значительно варьироваться даже внутри одной породы.
Также в исследовании участвовали беспородные собаки, и хотя они не заняли высоких позиций, их результаты помогли изучить разнообразие собачьего интеллекта.
Однако каждая собака обладает своими уникальными талантами, которые зависят не только от породы, но и от воспитания.
Бельги́йская овча́рка — порода собак. Относятся к пастушьим породам. К бельгийским овчаркам относятся грюнендаль, лакенуа, малинуа и тервюрен. По классификации МКФ все эти собаки считаются собаками одной породы. В некоторых странах каждая из этих пород выделена отдельно.
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