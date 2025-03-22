Победитель найден! Самая интеллектуальная порода среди всех

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Часто говорят, что самые умные собаки — это бордер-колли или лабрадоры. Однако новое исследование ученых из Хельсинкского университета показало, что на самом деле лидер в интеллекте среди собак — совсем другая порода.

Фото: flickr.com by вим Харвиг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бельгийская овчарка

Как проводилось исследование?

С 2016 по 2022 год ученые протестировали более 1000 собак разных пород, оценивая их когнитивные и поведенческие способности. Тесты включали:

Память и способность к обучению

Логическое мышление

Решение проблем

Самоконтроль

Одним из главных испытаний стало преодоление V-образного прозрачного забора. Оно проверяло, насколько быстро собака может найти альтернативный путь, а не пытаться пройти через преграду напрямую.

Самая умная порода

Абсолютным чемпионом стала бельгийская овчарка малинуа. Эта порода блестяще справилась с большинством задач, демонстрируя гибкость мышления и способность адаптироваться к сложным ситуациям.

Другие породы показали себя по-разному. Например:

Кокер-спаниель (2-е место) проявил высокий уровень социального интеллекта и понимания людей.

Немецкая овчарка (3-е место) оказалась универсалом, стабильно показывая хорошие результаты во всех тестах.

Лабрадор (5-е место) особенно преуспел в социальном взаимодействии, но испытывал трудности с логическими задачами.

Бордер-колли, которые традиционно считаются одними из самых умных собак, заняли лишь 6-е место.

Индивидуальные особенности

Несмотря на важность породы, исследователи подчеркивают, что каждая собака уникальна. Уровень интеллекта может значительно варьироваться даже внутри одной породы.

Также в исследовании участвовали беспородные собаки, и хотя они не заняли высоких позиций, их результаты помогли изучить разнообразие собачьего интеллекта.

Однако каждая собака обладает своими уникальными талантами, которые зависят не только от породы, но и от воспитания.

Уточнения

Бельги́йская овча́рка — порода собак. Относятся к пастушьим породам. К бельгийским овчаркам относятся грюнендаль, лакенуа, малинуа и тервюрен. По классификации МКФ все эти собаки считаются собаками одной породы. В некоторых странах каждая из этих пород выделена отдельно.

