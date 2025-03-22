Самая дорогая собака в мире: индийский коллекционер купил пса за состояние

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе пса, за которого заплатили сумму, сравнимую с ценой элитного особняка. В Индии эксцентричный коллекционер собак, приобрел уникального питомца — помесь кавказской овчарки и волка, заплатив за него 500 миллионов рупий (около 5,3 миллиона евро).

Фото: commons.wikimedia.org by Лилли М, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кавказская овчарка

Уникальная порода или живой трофей?

Эта необычная собака, получившая имя Оками, родилась в США и была продана в феврале. Восьмимесячный пес уже весит 75 кг и ежедневно съедает до 3 кг сырого мяса.

"Сегодня я зарабатываю достаточно денег, выставляя своих редких животных. На мероприятии могу легко запросить 2500 евро за полчаса или 10 500 евро за пять часов", — пояснил президент индийской ассоциации собаководов, Сатиш Кадабомс.

Условия содержания элитных питомцев

Коллекционер владеет 150 собаками, среди которых — купленный ранее за 2,5 миллиона евро чау-чау, напоминающий красную панду. Оба животных живут на ферме, окруженной трехметровой стеной.

"Там достаточно места для прогулок, за ними ухаживают шесть человек", — рассказал владелец.

Сколько стоит эксклюзивность?

Редкость и внешность, максимально приближенная к волчьей, сделали Оками желанным приобретением. Однако критики отмечают, что такие гибриды требуют особых условий содержания и не подходят для традиционного домашнего ухода.

Так или иначе, рекордная сумма сделки уже сделала Оками самой дорогой собакой в истории.

Уточнения

Кавка́зская овча́рка — порода собак, родиной которой является Кавказ. Является одной из древнейших пород, ведёт род от крупных молоссоидов I века до нашей эры. Это одна из крупнейших пород собак. Шерсть у кавказских овчарок достаточно густая, они легко переносят сильные морозы и выглядят ещё более массивными за счет густого подшёрстка, особенно в зимний период времени.



Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Кроме того, как показывают результаты изучения последовательности ДНК и дрейфа генов, является прямым предком домашней собаки (Canis familiaris; также классифицируется как подвид волка, Canis lupus familiaris).

