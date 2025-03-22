Мать-кошка укорачивает усы своим котятам. Причина вас удивит

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы заметили, что у котят внезапно пропали усы, не спешите паниковать. На первый взгляд, такое поведение взрослой кошки кажется странным, но у него есть логичное объяснение.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

Зачем кошка укорачивает усы своим котятам?

Все дело в заботе о потомстве. Усы (вибриссы) играют важную роль в ориентации в пространстве. Когда котята начинают изучать окружающий мир, они могут уходить слишком далеко от матери.

Но в раннем возрасте малыши еще не умеют полноценно передвигаться и добывать себе пищу, а если потомство многочисленное, уследить за всеми сразу кошке непросто.

Вот почему мать может отгрызать усики котятам, чтобы ограничить их подвижность. Без длинных вибрисс они хуже ощущают пространство и остаются ближе к маме, что облегчает ей уход за ними.

Опасно ли это для котят?

Нет, со временем усы у котят полностью отрастают. Как только малыши подрастут, окрепнут и будут готовы исследовать мир, кошка перестанет сдерживать их активность.

Это естественный механизм защиты и контроля, заложенный природой. Если же кошка продолжает обгрызать усы у подросших котят, стоит обратить внимание на ее стресс и условия содержания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

