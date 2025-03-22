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Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать

1:14
Зоосфера

Кошки — создания независимые, но их привязанность к хозяину порой сильнее, чем кажется. Однако бывает, что после долгой разлуки питомец вдруг ведет себя отстраненно, будто не узнает вас. Почему так происходит?

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Причина — изменившийся запах

Кошки запоминают людей не только по внешности, но и по запаху. Если ваш аромат изменился из-за гостиницы, больницы, чужого дома или контакта с другими животными, питомец может на время "потерять" вас.

Что делать?

Не обижайтесь на кошку за равнодушие — ей нужно немного времени, чтобы снова привыкнуть. Вот несколько шагов, которые помогут быстрее восстановить связь:

  • Примите душ и переоденьтесь в домашнюю одежду, чтобы убрать посторонние запахи.
  • Не навязывайтесь, дайте кошке самой подойти к вам.
  • Используйте знакомые ритуалы — погладьте питомца, позовите по имени, предложите любимое лакомство.
  • Позвольте времени сделать свое дело — через пару дней кот снова будет рад вашему присутствию.

Кошки могут вести себя по-разному после разлуки, но терпение и забота помогут вернуть их доверие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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