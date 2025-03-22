Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать

Кошки — создания независимые, но их привязанность к хозяину порой сильнее, чем кажется. Однако бывает, что после долгой разлуки питомец вдруг ведет себя отстраненно, будто не узнает вас. Почему так происходит?
Кошки запоминают людей не только по внешности, но и по запаху. Если ваш аромат изменился из-за гостиницы, больницы, чужого дома или контакта с другими животными, питомец может на время "потерять" вас.
Что делать?
Не обижайтесь на кошку за равнодушие — ей нужно немного времени, чтобы снова привыкнуть. Вот несколько шагов, которые помогут быстрее восстановить связь:
Кошки могут вести себя по-разному после разлуки, но терпение и забота помогут вернуть их доверие.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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