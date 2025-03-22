Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — создания независимые, но их привязанность к хозяину порой сильнее, чем кажется. Однако бывает, что после долгой разлуки питомец вдруг ведет себя отстраненно, будто не узнает вас. Почему так происходит?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Причина — изменившийся запах

Кошки запоминают людей не только по внешности, но и по запаху. Если ваш аромат изменился из-за гостиницы, больницы, чужого дома или контакта с другими животными, питомец может на время "потерять" вас.

Что делать?

Не обижайтесь на кошку за равнодушие — ей нужно немного времени, чтобы снова привыкнуть. Вот несколько шагов, которые помогут быстрее восстановить связь:

Примите душ и переоденьтесь в домашнюю одежду, чтобы убрать посторонние запахи.

в домашнюю одежду, чтобы убрать посторонние запахи. Не навязывайтесь , дайте кошке самой подойти к вам.

, дайте кошке самой подойти к вам. Используйте знакомые ритуалы — погладьте питомца, позовите по имени, предложите любимое лакомство.

— погладьте питомца, позовите по имени, предложите любимое лакомство. Позвольте времени сделать свое дело — через пару дней кот снова будет рад вашему присутствию.

Кошки могут вести себя по-разному после разлуки, но терпение и забота помогут вернуть их доверие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

