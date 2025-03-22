Раздражает, что кошка мяукает без причины? Возможно, причина все же есть

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поначалу частое мяуканье питомца может казаться милым, но если оно не прекращается, у хозяина могут возникнуть тревожные вопросы. Разбираемся, почему кошка начинает мяукать без остановки.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

1. Обычный голод

Самая очевидная причина — питомец просто хочет есть. Если кошка регулярно мяукает у миски или приходит к вам на кухню, возможно, пора ее покормить.

2. Требование внимания

Кошки любят общение, и если хозяин слишком занят, они могут требовать внимания голосом. Иногда достаточно уделить питомцу несколько минут игры, чтобы он успокоился.

3. Одиночество и стресс

Особенно тяжело длительное одиночество переносят маленькие котята. Если питомец много времени проводит один, он может мяукать из-за тоски.

4. Боль или недомогание

Если мяуканье стало навязчивым и сопровождается изменением поведения (отказ от еды, прятки, апатия), стоит показать кошку ветеринару.

5. Инстинкты размножения

Некастрированные коты и кошки во время полового созревания могут громко кричать, особенно по ночам. Коты также начинают оставлять метки, чтобы привлечь партнера.

Если кошка не перестает мяукать, важно не просто игнорировать ее, а понять причину. Внимание к питомцу поможет решить проблему без стресса для обоих.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

