Раздражает, что кошка мяукает без причины? Возможно, причина все же есть

Поначалу частое мяуканье питомца может казаться милым, но если оно не прекращается, у хозяина могут возникнуть тревожные вопросы. Разбираемся, почему кошка начинает мяукать без остановки.
Самая очевидная причина — питомец просто хочет есть. Если кошка регулярно мяукает у миски или приходит к вам на кухню, возможно, пора ее покормить.
Кошки любят общение, и если хозяин слишком занят, они могут требовать внимания голосом. Иногда достаточно уделить питомцу несколько минут игры, чтобы он успокоился.
Особенно тяжело длительное одиночество переносят маленькие котята. Если питомец много времени проводит один, он может мяукать из-за тоски.
Если мяуканье стало навязчивым и сопровождается изменением поведения (отказ от еды, прятки, апатия), стоит показать кошку ветеринару.
Некастрированные коты и кошки во время полового созревания могут громко кричать, особенно по ночам. Коты также начинают оставлять метки, чтобы привлечь партнера.
Если кошка не перестает мяукать, важно не просто игнорировать ее, а понять причину. Внимание к питомцу поможет решить проблему без стресса для обоих.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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