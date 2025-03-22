Запахи, которые успокаивают кошек – неожиданная подборка

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Запахи могут стать отличным инструментом для коррекции поведения кошек. Однако один лишь аромат не решит все проблемы — важно учитывать и другие факторы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Почему одной кошачьей мяты недостаточно?

Например, если вы купили когтеточку, обработали ее кошачьей мятой и ждете, что питомец тут же забудет про ваш диван, это может не сработать. Если конструкция неустойчивая или неудобная, никакой запах не заставит кошку ей пользоваться.

А вот если мебель для питомца продумана — удобная лежанка или прочный игровой комплекс — ароматные стимуляторы действительно могут привлечь внимание пушистого владельца.

Какие запахи нравятся кошкам?

Кошки по-настоящему любят легкие ароматы:

Мелисса, мята, ментол, эвкалипт — приятны в небольших количествах, но в высокой концентрации могут раздражать.

— приятны в небольших количествах, но в высокой концентрации могут раздражать. Лаванда, герань, розмарин — успокаивают питомца, если использовать их в слабых дозировках.

— успокаивают питомца, если использовать их в слабых дозировках. Кошачья мята и мататаби — мощные природные стимуляторы, вызывающие восторг у большинства кошек.

Необычные запахи, которые привлекают питомцев

Некоторые ароматы вызывают у кошек неожиданный интерес:

Оливки и маслины - их запах действует почти так же, как кошачья мята.

- их запах действует почти так же, как кошачья мята. Валериана - абсолютный фаворит среди ароматов для усатых питомцев.

- абсолютный фаворит среди ароматов для усатых питомцев. Хлорка - непредсказуемый, но часто притягательный запах для кошек.

- непредсказуемый, но часто притягательный запах для кошек. Запах пота хозяина - для кошки это источник информации и ощущение безопасности.

Ну и, конечно, ни один питомец не останется равнодушным к запаху своей любимой еды!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



