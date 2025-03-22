Запахи, которые успокаивают кошек – неожиданная подборка

Запахи могут стать отличным инструментом для коррекции поведения кошек. Однако один лишь аромат не решит все проблемы — важно учитывать и другие факторы.
Например, если вы купили когтеточку, обработали ее кошачьей мятой и ждете, что питомец тут же забудет про ваш диван, это может не сработать. Если конструкция неустойчивая или неудобная, никакой запах не заставит кошку ей пользоваться.
А вот если мебель для питомца продумана — удобная лежанка или прочный игровой комплекс — ароматные стимуляторы действительно могут привлечь внимание пушистого владельца.
Кошки по-настоящему любят легкие ароматы:
Некоторые ароматы вызывают у кошек неожиданный интерес:
Ну и, конечно, ни один питомец не останется равнодушным к запаху своей любимой еды!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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