Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы ищете носок, а находите его в углу вместе с пультом, варежками и яблоком? Виновник — ваш пес, который смотрит на вас виновато. Но это не просто шалость!

Фото: flickr.com by PeCeT_full, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шпиц

Древний инстинкт выживания

Собаки — потомки волков, и их поведение запрограммировано природой. В дикой среде хищники прятали добычу, чтобы спрятать ее от других животных или вернуться к ней позже. Ваш питомец не охотится, но его мозг все еще работает по тем же законам. Когда он уносит вашу вещь, то действует по древнему принципу: "сохранить на черный день".

Почему именно ваши вещи?

Ответ прост: они пахнут вами. Собака воспринимает владельца как вожака стаи, а предметы с его запахом — как источник комфорта. Пряча их, она создает "запасные точки", которые помогают справляться с тревогой. Особенно это заметно, когда хозяин уходит из дома надолго — питомец может складывать одежду в одно место, компенсируя ваше отсутствие.

Прятки ради развлечения

Для молодых собак утащить что-то — это весело! Особенно если хозяин реагирует и начинает искать пропажу. Такой процесс воспринимается как игра и укрепляет связь между вами. Однако это может привести к неприятным последствиям — от испорченной обуви до пропавшего телефона.

Как скорректировать поведение?

Вот что можно сделать, если привычка стала проблемой:

Обеспечьте питомца игрушками — особенно теми, где нужно "добывать" лакомства. Они помогут реализовать природные инстинкты.

— особенно теми, где нужно "добывать" лакомства. Они помогут реализовать природные инстинкты. Не ругайте собаку постфактум — она не поймет, за что получает наказание, если спрятала вещь несколько часов назад.

— она не поймет, за что получает наказание, если спрятала вещь несколько часов назад. Учите команде "принеси" — так вы превратите прятки в полезную игру и сможете контролировать процесс.

Некоторые породы склонны к собирательству больше других — терьеры, таксы, ретриверы. Они исторически выводились для поиска и апортировки, поэтому любовь к "трофеям" у них в крови.

Но даже если ваш лабрадор постоянно ворует носки, не сердитесь. В этом проявляется его дикая натура — напоминание, что рядом с вами живет маленький волк, считающий ваши вещи настоящими сокровищами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

