Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи

Вы ищете носок, а находите его в углу вместе с пультом, варежками и яблоком? Виновник — ваш пес, который смотрит на вас виновато. Но это не просто шалость!
Собаки — потомки волков, и их поведение запрограммировано природой. В дикой среде хищники прятали добычу, чтобы спрятать ее от других животных или вернуться к ней позже. Ваш питомец не охотится, но его мозг все еще работает по тем же законам. Когда он уносит вашу вещь, то действует по древнему принципу: "сохранить на черный день".
Ответ прост: они пахнут вами. Собака воспринимает владельца как вожака стаи, а предметы с его запахом — как источник комфорта. Пряча их, она создает "запасные точки", которые помогают справляться с тревогой. Особенно это заметно, когда хозяин уходит из дома надолго — питомец может складывать одежду в одно место, компенсируя ваше отсутствие.
Для молодых собак утащить что-то — это весело! Особенно если хозяин реагирует и начинает искать пропажу. Такой процесс воспринимается как игра и укрепляет связь между вами. Однако это может привести к неприятным последствиям — от испорченной обуви до пропавшего телефона.
Вот что можно сделать, если привычка стала проблемой:
Некоторые породы склонны к собирательству больше других — терьеры, таксы, ретриверы. Они исторически выводились для поиска и апортировки, поэтому любовь к "трофеям" у них в крови.
Но даже если ваш лабрадор постоянно ворует носки, не сердитесь. В этом проявляется его дикая натура — напоминание, что рядом с вами живет маленький волк, считающий ваши вещи настоящими сокровищами.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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