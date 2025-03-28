Соседи жалуются, а собака воет? Разбираемся, это тоска или хитрый способ манипулировать

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачий вой часто вызывает у людей тревогу. Кто-то вспоминает пугающие приметы, кто-то считает это странной прихотью питомца. Но на самом деле, за протяжным воем стоят вполне логичные причины — и ни одна из них не связана с потусторонними силами.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Собака воет

Настоящие причины собачьего воя

Если питомец завыл, не спешите искать в этом предзнаменование беды. Вот что может стоять за "песней":

Потребности: пёс может хотеть есть, гулять или просто не выносит одиночества.

пёс может хотеть есть, гулять или просто не выносит одиночества. Эмоции: собаки тоскуют по хозяину, когда он уходит, или требуют внимания, если их игнорируют.

собаки тоскуют по хозяину, когда он уходит, или требуют внимания, если их игнорируют. Боль: если питомец заболел или что-то болит, он может выть, чтобы сказать об этом.

если питомец заболел или что-то болит, он может выть, чтобы сказать об этом. Коммуникация: вой — способ общения с другими псами или попытка "дозваться" свою стаю.

вой — способ общения с другими псами или попытка "дозваться" свою стаю. Радость: некоторые собаки воют от переизбытка чувств — например, при встрече с хозяином.

некоторые собаки воют от переизбытка чувств — например, при встрече с хозяином. Реакция на звук: сирена, музыкальные инструменты, определённые частоты — всё это может спровоцировать вой.

Особое чутьё позволяет собакам чувствовать запахи и перемены в атмосфере задолго до человека. Отсюда и мифы о "предчувствии смерти" или пожара — на самом деле, они просто улавливают то, чего мы не замечаем.

Откуда взялись приметы

Народная молва утверждает: если собака воет, подняв голову — будет пожар, опустив — кто-то умрёт. Эти страхи уходят корнями в древность, когда поведение животных связывали с потусторонним. На деле же всё объясняется собачьей чувствительностью: резкие перемены запаха, дыма, состояния хозяина — всё это может вызвать тревожную реакцию.

Можно ли отучить

Если вой — это не реакция на звуки, а постоянное явление, надо искать источник дискомфорта. Некоторые способы:

Игнорировать, если это манипуляция.

если это манипуляция. Поощрять молчание лакомством после команды "Тихо".

после команды "Тихо". Использовать мягкие методы дрессировки и не наказывать криком.

и не наказывать криком. Обеспечить игрушками и звуками (например, включённым радио) в ваше отсутствие.

Жесткие методы вроде шок-ошейников работают, но вредят психике животного. Лучше прибегнуть к помощи кинолога или, если есть подозрения на болезнь, — ветеринара.

Ночью — особенно серьёзно

Ночной вой может нарушать сон соседей. Если хозяин игнорирует проблему, можно обратиться в управляющую компанию или к участковому. А если вы — сам хозяин, и не хотите портить отношения с соседями, подумайте о шумоизоляции.

Главное — не оставаться равнодушным

Каждая собака воет по причине. Найдите её - и вы избавитесь не только от шума, но и сделаете жизнь питомца комфортнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

