Соседи жалуются, а собака воет? Разбираемся, это тоска или хитрый способ манипулировать

Собачий вой часто вызывает у людей тревогу. Кто-то вспоминает пугающие приметы, кто-то считает это странной прихотью питомца. Но на самом деле, за протяжным воем стоят вполне логичные причины — и ни одна из них не связана с потусторонними силами.
Если питомец завыл, не спешите искать в этом предзнаменование беды. Вот что может стоять за "песней":
Особое чутьё позволяет собакам чувствовать запахи и перемены в атмосфере задолго до человека. Отсюда и мифы о "предчувствии смерти" или пожара — на самом деле, они просто улавливают то, чего мы не замечаем.
Народная молва утверждает: если собака воет, подняв голову — будет пожар, опустив — кто-то умрёт. Эти страхи уходят корнями в древность, когда поведение животных связывали с потусторонним. На деле же всё объясняется собачьей чувствительностью: резкие перемены запаха, дыма, состояния хозяина — всё это может вызвать тревожную реакцию.
Если вой — это не реакция на звуки, а постоянное явление, надо искать источник дискомфорта. Некоторые способы:
Жесткие методы вроде шок-ошейников работают, но вредят психике животного. Лучше прибегнуть к помощи кинолога или, если есть подозрения на болезнь, — ветеринара.
Ночной вой может нарушать сон соседей. Если хозяин игнорирует проблему, можно обратиться в управляющую компанию или к участковому. А если вы — сам хозяин, и не хотите портить отношения с соседями, подумайте о шумоизоляции.
Каждая собака воет по причине. Найдите её - и вы избавитесь не только от шума, но и сделаете жизнь питомца комфортнее.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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