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От сторожа до нюхача: чем зарабатывают на корм самые полезные псы

4:09
Зоосфера

Собаки — не просто пушистые спутники на диване. У некоторых из них настоящее призвание! На протяжении веков они не только радовали нас своей преданностью, но и трудились бок о бок с людьми. Охота, охрана, поиск, помощь — список "должностей" внушительный. Рассказываем, какие профессии больше всего подходят нашим четвероногим коллегам.

Далматинец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Далматинец

Охотники по природе

Когда-то охота была жизненно необходимой, и псы в этом деле были настоящими асами. Сейчас это скорее увлечение, но охотничьи навыки остались в почёте.

  • Лайки: самые "волчьи" среди домашних псов. Универсальны, выносливы, могут загнать зверя и ждать хозяина.
  • Борзые: настоящие спринтеры — развивают скорость до 50 км/ч. Их конёк — безоружная охота на лис, зайцев, кроликов.
  • Терьеры и таксы: маленькие, но смелые. Лезут в норы за енотами и барсуками.
  • Гончие: наделены мощным нюхом, голосом и завидной выносливостью. Выслеживают добычу и сообщают о находке.

Охрана — их стихия

Собака на страже — это классика. Будь то частный дом или стратегический объект — сторожевые псы готовы на всё.

Наиболее часто в охране используют:

  • Немецких и кавказских овчарок.
  • Терьеров и других сторожевых пород.

Главные качества: смелость, послушание и высокая обучаемость.

Пастухи по призванию

Пастушьи собаки появились ещё в кочевых племенах, и с тех пор не теряют актуальности. Особенно в Англии, Австралии и странах СНГ.

Лучшие "управляющие стадом" — это:

  • Немецкие овчарки.
  • Колли.
  • Австралийские пастушьи собаки.

Они не только гонят стадо, но и ловко отыскивают отбившихся овечек.

Спасатели с невероятным чутьём

В экстренных ситуациях собаки спасают жизни — под завалами, в снегу, на воде. И делают это куда быстрее людей. В одном эксперименте команда спасателей потратила 4 часа, а собаки нашли пострадавшего за 12 минут!

Лучшими спасателями считаются:

  • Сенбернары.
  • Лабрадоры.
  • Ньюфаундленды.

Главное условие — сверхтонкий нюх, выносливость и специальная подготовка.

Супернюхачи

Идеальный нюх — сильнейшая сторона собак. Их используют:

  • На границе — для поиска наркотиков и взрывчатки.
  • В полиции — для поиска улик и поимки преступников.
  • В лесу — при поиске трюфелей (тут особенно хороши лаготто романьоло).

Хорошо справляются с этой работой: немецкие овчарки, бигли, бладхаунды, ротвейлеры и другие.

Помощники, от которых тепло на душе

Некоторые собаки не просто работают — они дарят надежду и опору.

  • Поводыри: помогают незрячим людям обходить препятствия, запоминать маршруты, предупреждают об опасности.
  • Собаки-терапевты: работают в интернатах, домах престарелых и реабилитационных центрах. Их присутствие снижает тревожность и улучшает психологическое состояние.

На такие роли чаще всего берут лабрaдоров и золотистых ретриверов — добродушных, спокойных и понятливых.

И другие важные профессии

Четвероногие друзья трудятся и в других сферах:

  • Ездовые собаки.
  • Военные псы.
  • Борцы с вредителями.
  • Даже собаки-талисманы у спортивных команд.

Вывод один — собаки нам не просто друзья, а настоящие коллеги

Собаки сопровождают человека тысячи лет, не только радуя своей верностью, но и помогая в самых разных ситуациях. И важно не просто использовать их способности, а создавать новые возможности для их раскрытия. Ведь работа, в которой собака полезна — это и счастливая собака, и благодарный человек.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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