Кот месит плед, как тесто на пирожки: мило, но в этом есть древний смысл

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-нибудь наблюдали за котом, который сосредоточенно топчет лапами плед, подушку или даже ваши ноги — вы точно не одиноки. Это поведение давно стало предметом мемов и умиления, но на деле у кошачьего "массажа" есть сразу несколько причин — от детских воспоминаний до древних охотничьих инстинктов.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Инстинкт или хитрый план

Топтание — поведение с мощной генетической подоплекой. Кошки делают это не ради забавы. Их лапы буквально "говорят" о многом:

Метки территории: на подушечках лап находятся потовые железы. Когда кошка мнёт подушку или вашу ногу, она может обозначать территорию — "здесь мой уют".

на подушечках лап находятся потовые железы. Когда кошка мнёт подушку или вашу ногу, она может обозначать территорию — "здесь мой уют". Проверка местности: дикие кошки перед сном приминали траву и выгоняли насекомых. Современные питомцы тоже любят "размять" место перед тем, как улечься.

дикие кошки перед сном приминали траву и выгоняли насекомых. Современные питомцы тоже любят "размять" место перед тем, как улечься. Разгон перед прыжком: в охотничьем инстинкте перед атакой задние лапы перебираются, как будто примеряются к движению. Иногда этот рефлекс срабатывает и в мирной домашней обстановке.

Топтание — это больше, чем просто привычка

Кроме инстинктов, у этого поведения есть и другие объяснения:

Молочный шаг: котята топчут живот матери, стимулируя приток молока. Взрослые коты могут повторять этот "массаж" — как средство самоуспокоения.

котята топчут живот матери, стимулируя приток молока. Взрослые коты могут повторять этот "массаж" — как средство самоуспокоения. Стресс и успокоение: кошки часто мнут мягкие поверхности в тревожные периоды — во время беременности, после переезда или при смене обстановки.

кошки часто мнут мягкие поверхности в тревожные периоды — во время беременности, после переезда или при смене обстановки. Период влечения: во время течки у кошек просыпается особенная нежность: топтание — один из способов проявить её.

во время течки у кошек просыпается особенная нежность: топтание — один из способов проявить её. Проявление привязанности: некоторые коты "массируют" любимого человека. Правда, когти при этом могут выступать неожиданным бонусом.

Как вести себя, если ваш кот — страстный массажист

Если когти портят весь кайф — стоит вмешаться. Но без ругани! Для кошки такое поведение — знак любви и полного доверия. Жесткое отторжение может повредить вашей связи.

Вот как смягчить ситуацию

Аккуратно подстригите когти.

Используйте антицарапки — но только временно.

Подложите подушку или плед — пусть мнёт на здоровье.

Некоторые породы действительно чаще проявляют тактильную любовь: рэгдоллы, мейн-куны, сфинксы. А вот балинезы, абиссины и саванны могут быть более сдержанны — это нормально. У каждой кошки — свой характер.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

