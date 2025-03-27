Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога

Вы когда-нибудь слышали, как храпит ваша кошка? Этот звук может показаться забавным, но в некоторых случаях он — тревожный звоночек. Особенно если пушистик не относится к породам с короткой мордочкой. Разбираемся, когда храп — безобиден, а когда стоит бить тревогу.
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит
Почему кошка храпит
Сам храп у кошек — это результат вибрации мягких тканей в носоглотке. У брахицефальных пород (персы, британцы, шотландцы, экзоты) это норма: узкие ноздри, удлинённое небо и суженная трахея мешают воздуху свободно проходить, из-за чего и появляется характерный звук. Но у обычных кошек храп может быть симптомом болезни.
Возраст: с годами ткани гортани теряют эластичность.
Ожирение: жировые отложения мешают воздуху проходить по дыхательным путям.
Болезни дыхательной системы: инфекции, астма, опухоли, отёк гортани или инородные предметы.
Заболевания зубови дёсен: например, свищ между носовой полостью и ртом.
Проблемы с сердцем: храп может быть похож на хрипы при сердечной недостаточности.
Мочекаменная болезнь: в тяжёлой форме может вызывать интоксикацию и хрипы.
Когда стоит насторожиться
Если храп сопровождается следующими симптомами, нужно срочно обратиться к ветеринару:
Вялость, апатия.
Частое дыхание с открытым ртом.
Приступы "удушья" или вытягивание шеи.
Кашель, отказ от еды, отёки.
Сухой горячий нос, изменение голоса.
Диагностика
Чтобы определить причину, ветеринар может назначить:
Анализы крови.
Рентген или МРТ.
Эндоскопию и биопсию при подозрении на опухоль.
Как лечат
В зависимости от причины:
Антибиотики и противовирусные — при инфекциях.
Противоаллергические препараты — при астме или отёках.
Сердечные и поддерживающие — при патологиях сердца.
Диета — при ожирении.
Хирургия — при аномалиях или опухолях.
Стоит ли беспокоиться
Если храпит перс или британец — всё в порядке. Но если храп появился внезапно и сопровождается другими тревожными признаками — лучше не тянуть с визитом в клинику. Даже если вам кажется, что "просто смешно сопит", внутри может скрываться серьёзная проблема.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".