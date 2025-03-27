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Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога

2:35
Зоосфера

Вы когда-нибудь слышали, как храпит ваша кошка? Этот звук может показаться забавным, но в некоторых случаях он — тревожный звоночек. Особенно если пушистик не относится к породам с короткой мордочкой. Разбираемся, когда храп — безобиден, а когда стоит бить тревогу.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Почему кошка храпит

Сам храп у кошек — это результат вибрации мягких тканей в носоглотке. У брахицефальных пород (персы, британцы, шотландцы, экзоты) это норма: узкие ноздри, удлинённое небо и суженная трахея мешают воздуху свободно проходить, из-за чего и появляется характерный звук. Но у обычных кошек храп может быть симптомом болезни.

Основные причины храпа:

  • Сухой воздух: пересушенные слизистые затрудняют дыхание.
  • Возраст: с годами ткани гортани теряют эластичность.
  • Ожирение: жировые отложения мешают воздуху проходить по дыхательным путям.
  • Болезни дыхательной системы: инфекции, астма, опухоли, отёк гортани или инородные предметы.
  • Заболевания зубов и дёсен: например, свищ между носовой полостью и ртом.
  • Проблемы с сердцем: храп может быть похож на хрипы при сердечной недостаточности.
  • Мочекаменная болезнь: в тяжёлой форме может вызывать интоксикацию и хрипы.

Когда стоит насторожиться

Если храп сопровождается следующими симптомами, нужно срочно обратиться к ветеринару:

  • Вялость, апатия.
  • Частое дыхание с открытым ртом.
  • Приступы "удушья" или вытягивание шеи.
  • Кашель, отказ от еды, отёки.
  • Сухой горячий нос, изменение голоса.

Диагностика

Чтобы определить причину, ветеринар может назначить:

  • Анализы крови.
  • Рентген или МРТ.
  • Эндоскопию и биопсию при подозрении на опухоль.

Как лечат

В зависимости от причины:

  • Антибиотики и противовирусные — при инфекциях.
  • Противоаллергические препараты — при астме или отёках.
  • Сердечные и поддерживающие — при патологиях сердца.
  • Диета — при ожирении.
  • Хирургия — при аномалиях или опухолях.

Стоит ли беспокоиться

Если храпит перс или британец — всё в порядке. Но если храп появился внезапно и сопровождается другими тревожными признаками — лучше не тянуть с визитом в клинику. Даже если вам кажется, что "просто смешно сопит", внутри может скрываться серьёзная проблема.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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