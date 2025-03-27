Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь слышали, как храпит ваша кошка? Этот звук может показаться забавным, но в некоторых случаях он — тревожный звоночек. Особенно если пушистик не относится к породам с короткой мордочкой. Разбираемся, когда храп — безобиден, а когда стоит бить тревогу.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Почему кошка храпит

Сам храп у кошек — это результат вибрации мягких тканей в носоглотке. У брахицефальных пород (персы, британцы, шотландцы, экзоты) это норма: узкие ноздри, удлинённое небо и суженная трахея мешают воздуху свободно проходить, из-за чего и появляется характерный звук. Но у обычных кошек храп может быть симптомом болезни.

Основные причины храпа:

Сухой воздух: пересушенные слизистые затрудняют дыхание.

пересушенные слизистые затрудняют дыхание. Возраст: с годами ткани гортани теряют эластичность.

с годами ткани гортани теряют эластичность. Ожирение: жировые отложения мешают воздуху проходить по дыхательным путям.

жировые отложения мешают воздуху проходить по дыхательным путям. Болезни дыхательной системы: инфекции, астма, опухоли, отёк гортани или инородные предметы.

инфекции, астма, опухоли, отёк гортани или инородные предметы. Заболевания зубов и дёсен: например, свищ между носовой полостью и ртом.

например, свищ между носовой полостью и ртом. Проблемы с сердцем: храп может быть похож на хрипы при сердечной недостаточности.

храп может быть похож на хрипы при сердечной недостаточности. Мочекаменная болезнь: в тяжёлой форме может вызывать интоксикацию и хрипы.

Когда стоит насторожиться

Если храп сопровождается следующими симптомами, нужно срочно обратиться к ветеринару:

Вялость, апатия.

Частое дыхание с открытым ртом.

Приступы "удушья" или вытягивание шеи.

Кашель, отказ от еды, отёки.

Сухой горячий нос, изменение голоса.

Диагностика

Чтобы определить причину, ветеринар может назначить:

Анализы крови.

Рентген или МРТ.

Эндоскопию и биопсию при подозрении на опухоль.

Как лечат

В зависимости от причины:

Антибиотики и противовирусные — при инфекциях.

Противоаллергические препараты — при астме или отёках.

Сердечные и поддерживающие — при патологиях сердца.

Диета — при ожирении.

Хирургия — при аномалиях или опухолях.

Стоит ли беспокоиться

Если храпит перс или британец — всё в порядке. Но если храп появился внезапно и сопровождается другими тревожными признаками — лучше не тянуть с визитом в клинику. Даже если вам кажется, что "просто смешно сопит", внутри может скрываться серьёзная проблема.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

