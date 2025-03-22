Как две кошки уживаются в одном доме: важный нюанс, о котором забывают

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — одиночки по натуре? Не всё так просто. Оказывается, они способны на настоящую дружбу. Только проявляется она у них совсем иначе, чем у людей.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

Что же считается кошачьей дружбой

Если питомцы живут в одном доме, спокойно делят территорию и не мешают друг другу — это уже хороший знак. Но это скорее мирное соседство, чем настоящая привязанность. А вот когда кошки играют вместе, вылизывают друг друга, "учат" разным действиям — это уже можно назвать дружбой.

Когда и как она возникает

Исследование зоологов из Австралии показало: наибольшая вероятность дружбы — у животных, которые выросли вместе. У таких кошек нет конкуренции, они воспринимают друг друга как часть повседневной жизни. Даже коты, живущие в одном доме с детства, редко начинают "делить территорию".

Интересный факт: на улице дружба чаще складывается между кошками, а вот в домашних условиях — между кастрированными котами.

Что может разрушить их отношения

Порой всё портит… запах. Например, одна из кошек побывала у ветеринара или просто гуляла на улице — и принесла чужой аромат. Это способно вызвать у другой агрессию или отстранённость. Причина проста: она не узнаёт подругу по запаху.

А если в доме есть собака

Неожиданно, но факт: дружба кошки и собаки вполне реальна. Особенно если один из них появился в доме щенком или котёнком. Тогда привыкание происходит естественно и без конфликтов.

Важно помнить: у каждого животного — свой характер. И задача хозяина — создать комфортные условия, где у всех будет доступ к ресурсам, личному пространству и — возможно — тёплой дружбе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

