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Ваша кошка не пьёт из миски — и на это есть причина, о которой вы даже не догадывались

1:56
Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка игнорирует миску с водой, но с удовольствием пьёт из крана или даже с лужи на улице? Оказывается, у этого поведения есть логичное объяснение!

Бенгальская кошка
Фото: flickr.com by Роберто Шабс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

Инстинкты против комфорта

Почему кошки отказываются пить из миски, стоящей рядом с их едой.

"Одна из главных причин кроется в инстинктах. В природе кошки часто охотятся на мышей и крыс, а если поблизости есть вода, велика вероятность, что она была использована грызунами как туалет. Выпив такую воду, кошка может заразиться инфекцией. Поэтому у них на уровне инстинктов заложено не пить рядом с едой", — объясняет британский ветеринар Кэт Смит.

Почему двойные миски — плохая идея?

Ветеринар утверждает, что популярные двойные миски для еды и воды — "совершенно бесполезны". Даже если поставить две отдельные миски на одном коврике, кошка всё равно воспримет их как единое целое и будет избегать питья.

Совет: ставьте миску с водой подальше от еды — в другой угол комнаты или даже в другую комнату.

Живая вода: почему кошки любят капающие краны

Многие владельцы замечали, что их питомцы предпочитают пить из капающего крана или душевой лейки.

Это связано с тем, что проточная вода в природе менее подвержена загрязнению, а значит, инстинктивно кажется кошкам более безопасной.

Где лучше ставить миску с водой?

  • Разделять миски с едой и водой. Запах корма во время питья может вызывать у кошек отвращение.
  • Выбирать тихое место. В шумных зонах, например на кухне, кошки могут чувствовать стресс и избегать питья.
  • Не ставить миски рядом с лотком. Кошки крайне чувствительны к запахам и предпочитают держать зону приёма пищи отдельно от туалет

Уточнения

Миска - глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда. Может быть металлической, эмалированной, деревянной или глиняной. Первоначально обязательно имела ручки. Само слово "миска" образовано от слов "мешать", "размешивать", и раньше писалось "мешка".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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