Ваша кошка не пьёт из миски — и на это есть причина, о которой вы даже не догадывались

Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка игнорирует миску с водой, но с удовольствием пьёт из крана или даже с лужи на улице? Оказывается, у этого поведения есть логичное объяснение!
Почему кошки отказываются пить из миски, стоящей рядом с их едой.
"Одна из главных причин кроется в инстинктах. В природе кошки часто охотятся на мышей и крыс, а если поблизости есть вода, велика вероятность, что она была использована грызунами как туалет. Выпив такую воду, кошка может заразиться инфекцией. Поэтому у них на уровне инстинктов заложено не пить рядом с едой", — объясняет британский ветеринар Кэт Смит.
Ветеринар утверждает, что популярные двойные миски для еды и воды — "совершенно бесполезны". Даже если поставить две отдельные миски на одном коврике, кошка всё равно воспримет их как единое целое и будет избегать питья.
Совет: ставьте миску с водой подальше от еды — в другой угол комнаты или даже в другую комнату.
Многие владельцы замечали, что их питомцы предпочитают пить из капающего крана или душевой лейки.
Это связано с тем, что проточная вода в природе менее подвержена загрязнению, а значит, инстинктивно кажется кошкам более безопасной.
Миска - глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда. Может быть металлической, эмалированной, деревянной или глиняной. Первоначально обязательно имела ручки. Само слово "миска" образовано от слов "мешать", "размешивать", и раньше писалось "мешка".
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