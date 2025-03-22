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Эта порода собак набрала ноль баллов за послушание: узнай, кто в топе

3:44
Зоосфера » Собаки

Иногда даже самая очаровательная мордашка может скрывать за собой ураган непослушания. Некоторые собаки словно специально игнорируют команды, портят мебель и норовят сбежать на волю. Почему так происходит — и какие породы отличаются особенно своенравным характером?

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Как определяли самых непослушных

Forbes Advisor провёл опрос среди владельцев 25 самых популярных пород по версии Американского клуба собаководства. Людей спрашивали, насколько послушны их питомцы дома и на улице: убегают ли они без поводка, выпрашивают ли еду, лают без причины, портят ли вещи и насколько часто заглатывают посторонние предметы.

Результаты этого опроса легли в основу рейтинга, где лидируют породы с наибольшими "проблемами поведения".

Топ-5 самых непослушных пород

1. Сибирский хаски — прирождённый бунтарь

На первом месте оказался сибирский хаски, набравший… ровно 0 баллов из 100! Владельцы массово жалуются, что эти собаки игнорируют команды, нередко прыгают на незнакомцев (43%) и рвут мебель. А 60,5% хозяев столкнулись с тем, что хаски стремятся сбежать — и это, похоже, их любимое занятие.

2. Бигль — охотник за едой и свободой

Бигли заняли второе место с 1,34 балла. Они просто не могут спокойно пройти мимо еды — почти никто из них не слушается команд, если есть шанс что-то съесть. Почти 60% владельцев подтвердили, что бигль обязательно попробует сбежать при первой возможности.

3. Гаванская болонка — громкий нарушитель покоя

Милые и пушистые, но… непростые. Эти собачки получили всего 12,04 балла. 59% владельцев жалуются на постоянный лай, 38% — на беспричинное скуление, а каждый четвёртый — на порчу вещей. Иногда их поведение настолько неосторожно, что становится опасным для самих собак.

4. Французский бульдог — симпатяга с характером

С результатом 17,32 балла бульдоги попали на четвёртое место. Они не всегда слушаются и могут попасть в неприятности из-за собственной безрассудности. Каждый четвёртый владелец признал, что поведение собаки однажды ставило её здоровье под угрозу.

5. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — капризный гурман

20,89 балла и пятое место — у этой породы. Почти половина хозяев говорят о постоянных просьбах еды, многие жалуются на навязчивое скуление и слабую обучаемость. Нередко эти собаки проглатывают предметы, которые не стоит есть вовсе.

Почему собака не слушается

Непослушание — не всегда вина животного. Многое зависит от породы и её происхождения. Энергичные охотники, вроде хаски и биглей, плохо переносят однообразие и требуют активности. А у декоративных пород, таких как гаванская болонка, повышенная эмоциональность — норма.

Что делать, если ваш пёс не слушается

  • Регулярно занимайтесь с питомцем.
  • Обратитесь к кинологу — профессионал поможет скорректировать поведение.
  • Давайте собаке физическую и умственную нагрузку.
  • Используйте метод положительного подкрепления.

Даже самая упрямая собака способна стать послушным и верным другом — всё зависит от терпения, подхода и любви.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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