Кошка может стать долгожителем — но только если ты прекратишь делать эту глупость

Кошки умеют прятать боль, будто у них действительно девять жизней. Но сколько их на самом деле? Ответ зависит от множества факторов: от рациона и породы до любви, которую получает ваш пушистик.
Домашняя кошка в благоприятных условиях легко доживает до 12-16 лет. Но это средняя цифра. Если животное получает правильный уход, питательный рацион, своевременное лечение и живёт в комфортной, спокойной среде — срок её жизни может увеличиться до 18, 20, а иногда и до 25 лет.
Дикие и уличные кошки живут в 2-3 раза меньше. Постоянный стресс, плохое питание, болезни и драки с другими животными сокращают срок жизни до 4-6 лет.
Забудьте формулу "1 кошачий = 7 человеческим". На самом деле в первый год жизни котёнок превращается в подростка — примерно 15 лет по человеческим меркам. Второй год — уже зрелый возраст, как 24 года у нас. А дальше каждый год приравнивается примерно к 4 годам.
Если вашему коту 16 лет — он уже в "почётном возрасте" 80-летнего человека. Такой возраст требует особого внимания, регулярных осмотров и мягкого ухода.
Некоторые породы считаются настоящими долгожителями:
А вот у искусственно выведенных пород со "сложной" внешностью (например, с укорочённой мордой) чаще встречаются генетические заболевания, которые могут сократить срок жизни.
Вот что действительно влияет на продолжительность жизни вашего питомца:
Да! Абсолютный рекорд принадлежит кошке по имени Крим Пафф из Техаса. Она прожила 38 лет и 3 дня. А британка Люси, по неподтверждённым данным, достигла 43 лет! Многие домашние коты доживают до 20+ лет, если о них заботятся.
Любые перемены — повод задуматься. Снижение аппетита, апатия, чрезмерный сон, агрессия или наоборот — навязчивость, могут указывать на проблемы со здоровьем. Никогда не списывайте странное поведение только на возраст.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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