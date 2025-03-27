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Кошка может стать долгожителем — но только если ты прекратишь делать эту глупость

3:45
Зоосфера

Кошки умеют прятать боль, будто у них действительно девять жизней. Но сколько их на самом деле? Ответ зависит от множества факторов: от рациона и породы до любви, которую получает ваш пушистик.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Сколько живут кошки в среднем

Домашняя кошка в благоприятных условиях легко доживает до 12-16 лет. Но это средняя цифра. Если животное получает правильный уход, питательный рацион, своевременное лечение и живёт в комфортной, спокойной среде — срок её жизни может увеличиться до 18, 20, а иногда и до 25 лет.

Дикие и уличные кошки живут в 2-3 раза меньше. Постоянный стресс, плохое питание, болезни и драки с другими животными сокращают срок жизни до 4-6 лет.

Возраст кошки по-человечески: не всё так просто

Забудьте формулу "1 кошачий = 7 человеческим". На самом деле в первый год жизни котёнок превращается в подростка — примерно 15 лет по человеческим меркам. Второй год — уже зрелый возраст, как 24 года у нас. А дальше каждый год приравнивается примерно к 4 годам.

Если вашему коту 16 лет — он уже в "почётном возрасте" 80-летнего человека. Такой возраст требует особого внимания, регулярных осмотров и мягкого ухода.

Какие породы живут дольше

Некоторые породы считаются настоящими долгожителями:

  • Шотландские вислоухие и британцы: до 20 лет, особенно при хорошем уходе.
  • Сиамы: 14-18 лет, но известны случаи, когда кошки доживали до 30!
  • Сфинксы: 10-20 лет, несмотря на экзотическую внешность, у них крепкий иммунитет.
  • Русские голубые: 15-18 лет при грамотном питании.
  • Абиссинские и бенгальские: до 15-16 лет, но требуют регулярного контроля здоровья.

А вот у искусственно выведенных пород со "сложной" внешностью (например, с укорочённой мордой) чаще встречаются генетические заболевания, которые могут сократить срок жизни.

В чём секрет кошачьего долголетия

Вот что действительно влияет на продолжительность жизни вашего питомца:

  • Сбалансированный рацион: готовые премиум-корма или натуральное питание, но без костей, свинины и соли. И всегда — чистая вода.
  • Стерилизация: помогает избежать онкологии, гормональных сбоев и инфекций. Важно: после неё следить за весом.
  • Регулярные осмотры и прививки: болезнь проще предупредить, чем лечить.
  • Чистота и гигиена: уход за зубами, ушами, профилактика от паразитов.
  • Физическая активность: даже возрастные кошки должны играть и двигаться.
  • Любовь и внимание: эмоциональная связь с хозяином напрямую влияет на стрессоустойчивость и общее состояние животного.

А есть ли кошки-долгожители

Да! Абсолютный рекорд принадлежит кошке по имени Крим Пафф из Техаса. Она прожила 38 лет и 3 дня. А британка Люси, по неподтверждённым данным, достигла 43 лет! Многие домашние коты доживают до 20+ лет, если о них заботятся.

Как понять, что кошке нужно больше внимания

Любые перемены — повод задуматься. Снижение аппетита, апатия, чрезмерный сон, агрессия или наоборот — навязчивость, могут указывать на проблемы со здоровьем. Никогда не списывайте странное поведение только на возраст.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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