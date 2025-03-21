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Эти 11 созданий вычистят дно до блеска — ты даже не знал, кто реально работает в аквариуме

3:13
Зоосфера

Домашние аквариумы — это не только эстетика, но и ответственность. Чтобы вода оставалась чистой, а экосистема здоровой, важно подбирать правильных обитателей.

рыбки, аквариум
Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
рыбки, аквариум

Рыбы, питающиеся со дна, помогают контролировать остатки корма и рост водорослей, делая уход за аквариумом проще. Вот 11 лучших разновидностей, которые стоит добавить в ваш водный мир.

1. Коридорасный сом

Эти маленькие дружелюбные сомики идеально подходят для общих аквариумов. Они любят компанию, поэтому лучше содержать их группами от шести особей. Коридорасы не только чистят дно, но и радуют владельцев своим спокойным нравом.

2. Вьюн Кюхли

Похожий на угря, этот ночной житель предпочитает закапываться в грунт и любит густую растительность. Он эффективно убирает остатки пищи, но нуждается в дополнительном корме в виде тонущих гранул.

3. Щетинистый плеко

Эти мастера маскировки выглядят как камни и отлично справляются с водорослями. В отличие от крупных плекостомусов, щетинистые остаются компактными и идеально подходят для домашних аквариумов.

4. Сомик отоцинклюс

Миниатюрный труженик, который с удовольствием поедает водоросли. Они предпочитают жить в компании себе подобных и отлично уживаются с неагрессивными видами рыб.

5. Креветки "Хрустальная пчела"

Несмотря на крошечные размеры, эти креветки — настоящие санитары. Они активно очищают дно и стенки аквариума, не создавая проблем для других обитателей.

6. Пресноводные улитки

Идеальный выбор для борьбы с мельчайшими водорослями. Улитки просты в содержании и постоянно заняты очисткой аквариума.

7. Йойо лоуч

Эта игривая рыба известна своим интересным рисунком на теле. Она любит активные игры, но может слегка покусывать медлительных соседей, поэтому её лучше держать с такими же подвижными видами.

8. Клоун лоуч

Красивый и энергичный чистильщик, который предпочитает просторные аквариумы (от 300 литров). Ему важно иметь укрытия, а лучше всего он чувствует себя в группе.

9. Бычок-шмель

Этот крошечный обитатель дна напоминает пчелу и выглядит очень забавно. Но важно учитывать, что в одиночку он становится уязвимым, поэтому их лучше держать группами.

10. Панда гарра

Этот вид отлично справляется с водорослями и подходит даже для небольших аквариумов. Он может быть слегка агрессивен, если чувствует угрозу, но в целом уживается с мирными видами.

11. Сиамский водорослеед

Настоящий профессионал в поедании водорослей! Прост в уходе, совместим почти с любыми рыбами и станет настоящим помощником в поддержании чистоты.

Добавляя этих рыб и других существ в ваш аквариум, вы не только украшаете его, но и создаёте природную систему самоочищения.

Уточнения

Аква́риум (лат. aquarium) — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними. Описанием моделирования экосистемы в аквариумах занимается аквариумистика.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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